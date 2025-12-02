Mužovi na kolobežke zistili v krvi 1,5 promile alkoholu, vodič autobusu bol triezvy
V pondelok 1. decembra 2025 popoludní sa v bratislavskej Petržalke údajne zrazil autobus s opitým kolobežkárom. Muž na kolobežke skončil so zraneniami v nemocnici. Namerali mu 1,5 promile alkoholu v krvi, informuje portál Noviny.sk.
Podľa záberov z kamery autobusu to vyzerá tak, že kolobežkár zámerne autobusu vchádzal do cesty. Vodič autobusu sa zaradil do svojho pruhu a chcel muža predísť, ten ho však schválne brzdil a krížil mu cestu. Keď sa ho vodič autobusu snažil predbehnúť, opitý muž vošiel kolobežkou do stredu vozovky.
Autobus ho nakoniec predbehol cez plnú čiaru, no k zrážke došlo, keď sa muž na kolobežke dostal na ľavú stranu autobusu do ľavého pruhu. Po nehode bol s viacerými zraneniami prevezený do nemocnice. Vodič MHD taktiež podstúpil dychovú skúšku na alkohol, ktorá vyšla negatívne.