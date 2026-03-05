Výrobok nahlásili do európskeho systému Safety Gate.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našli na slovenskom trhu. Ide o sprchový gél z Talianska. Uvedený výrobok nie je bezpečný z dôvodu prekročenia celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších mikroorganizmov.
Vo výrobku zistili prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov. Ďalej vo výrobku zistili prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Pantoea sp.
Použitie vyššie uvedeného výrobku môže podľa ÚVZ viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí. ÚVZ SR nahlásil tento výrobok do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).