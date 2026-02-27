Čo sa deje na Blízkom východe a ako rýchlo to môžeš pocítiť na pumpe?
Napätie medzi USA a Iránom opäť rastie. Hovorí sa o jadrovom programe, sankciách aj o možnej vojenskej akcii. Znie to ako vzdialená geopolitika, ale opak je však pravdou. Dotýka sa to aj Slovenska a to najmä tvojej peňaženky.
Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka by ceny pohonných hmôt mohli mierne narásť. Očakáva sa, že cena za liter benzínu či nafty sa môže priblížiť k 1,50 €.
Prečo Blízky východ zdvíha ceny u nás?
Irán leží pri strategickej oblasti, cez ktorú prúdi veľká časť svetovej ropy. Ak sa objaví riziko konfliktu, trhy reagujú okamžite. A keď rastie cena ropy, rastie aj cena benzínu. Nie preto, že by sme tankovali „iránsku ropu“, ale preto, že ceny sa určujú globálne.
Podľa Alexander Duleba je kľúčové, ako sa situácia vyvinie: „Ak USA dokážu zastaviť iránsky jadrový program pre vojenské účely, svet bude bezpečnejší, vrátane Európy a Slovenska. Ak dôjde k vojenskému konfliktu, ktorý bude dlhší ako niekoľko dní, môžu významnejšie narásť ceny ropy na svetových trhoch a pocítime to aj v Európe, vrátane Slovenska,“ povedal pre Refresher. Krátke napätie teda prinesie menší otras, dlhý konflikt zdraží palivá výraznejšie.
- 1. Benzín a nafta
Liter by sa mohol stabilne držať blízko 1,50 €, prípadne rásť vyššie, ak by sa konflikt natiahol.
-
2. Doprava
Drahšie palivá znamenajú drahšiu prepravu tovaru. Firmy si vyššie náklady často premietnu do cien.
-
3. Obchody
Ak sa zdraží doprava a energie, môže to časom pocítiť aj tvoj nákup.
-
4. Firmy a práca
Neistota na trhoch znamená opatrnejšie investície. Firmy viac šetria, menej riskujú. To môže spomaliť rast pracovných príležitostí.
Môže Blízky východ oslabiť podporu Ukrajiny?
Ak by sa konflikt medzi USA a Iránom vyostril, otázkou je, či by Ukrajina zostala rovnakou prioritou pre Washington. USA sú jej hlavný vojenský aj finančný podporovateľ. Ak by však museli riešiť ďalší veľký konflikt, mohlo by to znamenať presun pozornosti aj zdrojov.
Pre Slovensko by to nebola vzdialená téma – slabšia podpora môže predĺžiť vojnu, zvýšiť neistotu v regióne a priniesť väčší tlak na Európu, aby niesla väčšiu časť zodpovednosti sama.