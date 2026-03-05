Rozhodnutie vyvolalo kritiku opozície aj časti kultúrnej obce, ktorá poukazuje na to, že odborná komisia projekt pôvodne neodporučila podporiť.
Občianske združenie Limetka získalo z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 140-tisíc eur. Peniaze majú slúžiť na vybudovanie multifunkčného priestoru v bratislavskom nákupnom centre Central, ktorý má spájať kaviareň, eventové štúdio a coworking, informujú aktuality.sk.
Pridelenie dotácie však vyvolalo kritiku, keďže peniaze z fondu sú určené najmä na podporu kultúrnych projektov a obnovu kultúrnej infraštruktúry. O podporu sa pritom uchádzali aj viaceré obce, ktoré chceli financie použiť napríklad na rekonštrukciu kultúrnych domov, múzeí či historických budov, no úspešné neboli.
Projekt Limetka pôvodne neodporučila podporiť odborná komisia. Rada Fondu na podporu umenia však toto rozhodnutie zmenila a dotáciu nakoniec schválila.
Rozhodnutie kritizujú opozičné strany aj časť kultúrnej obce
Podľa nich by mali verejné peniaze smerovať najmä na podporu kultúrnych aktivít, umenia a obnovy verejných priestorov, nie na projekty s komerčným charakterom.