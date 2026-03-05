Najviac sa to prejavuje v investičných lokalitách, kde ceny pri rýchlom predaji začínajú klesať.
Realitný trh v Dubaji po rekordnom februári náhle spomalil. Dôvodom je zhoršená bezpečnostná situácia v regióne, ktorá ochladila záujem investorov.
Vo februári sa v Dubaji uskutočnilo takmer 17-tisíc realitných transakcií v hodnote približne 60,6 miliardy dirhamov (asi 14,2 miliardy eur). Išlo o jedno z najsilnejších období v histórii tamojšieho trhu.
Začiatkom marca prišiel výrazný pokles
Napríklad 2. marca sa uskutočnilo len 344 obchodov, čo je približne o 40 až 45 % menej, než bol februárový denný priemer. Podľa realitných expertov je dubajský trh silne závislý od zahraničných investorov, najmä z Indie, Ruska a Európy. V dôsledku napätia v regióne klesol počet obhliadok nehnuteľností až o 60 až 70 % a niektoré obchody boli odložené.
Najviac je pokles viditeľný v investičných lokalitách, ako je Dubai Marina. Pri rýchlom predaji sa tam ceny nehnuteľností môžu znížiť približne o 10 až 15 % oproti februárovým maximám. Ak by sa bezpečnostná situácia ďalej zhoršovala, ceny by mohli klesnúť ešte viac.