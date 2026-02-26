Kontroly zasiahli stovky pracovísk po celom Slovensku. Štát avizuje, že podobné razie budú pokračovať aj v spolupráci s políciou.
Inšpekcia práce zrealizovala od 17. do 21. februára mimoriadnu celoslovenskú akciu zameranú na nelegálne zamestnávanie. Kontrolóri preverili 84 agentúr dočasného zamestnávania a viac ako 330 pracovísk po celom Slovensku.
Podľa ministra práce Erika Tomáša zaznamenali podozrenia z nelegálneho zamestnávania v 42 subjektoch, pričom sa to týkalo 111 osôb. Zistenia sa týkali najmä nelegálnej práce, tzv. fiktívnych živnostníkov a zamestnávania cudzincov bez splnenia zákonných podmienok.
Kontroly budú pokračovať pravidelne a v spolupráci s políciou
Do akcie bolo zapojených takmer 100 inšpektorov, ktorí kontrolovali pracoviská aj mimo svojich regiónov, aby sa predišlo miestnym väzbám. Minister zároveň oznámil, že podobné kontroly budú prebiehať pravidelne a v budúcnosti sa do nich zapojí aj polícia.
Podľa údajov Národného inšpektorátu práce sa v roku 2025 uskutočnilo takmer 17-tisíc kontrol. Odhalených bolo takmer 700 subjektov s nelegálnym zamestnávaním a viac ako 1 200 osôb pracovalo nelegálne. Inšpektori udelili 735 pokút v celkovej výške viac ako 2,6 milióna eur.