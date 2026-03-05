Globálna situácia na ropnom trhu sa vyostrila po tom, čo vojenský konflikt v Iráne obmedzil tok ropy z Perzského zálivu na svetové trhy. Tento výpadok spôsobil nárast cien ropy o takmer 20 %.
Ceny pohonných látok by mohli na Slovensku v najbližších dňoch stúpnuť. Pre Refresher na to upozornil analytik Stanislav Pánis z J&T Banky.
Podľa neho sa zdražovanie zatiaľ na slovenských pumpách neprejavilo, pretože domáci trh reaguje na vývoj cien ropy s oneskorením. Analytik však očakáva, že ceny sa čoskoro zvýšia.
Aké ceny môžeme očakávať?
Podľa Pánisa sa v najbližších dňoch dočkáme na mnohých čerpacích staniciach preceňovania:
- Benzín by sa mohol vyšplhať až na úroveň 1,60 € za liter.
- Nafta by sa mala pohybovať v rozmedzí 1,55 € až 1,56 € za liter.
