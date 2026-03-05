Ministerstvo zahraničných vecí SR rokuje o novom termíne a zároveň pripravuje ďalšie repatriačné lety pre Slovákov v regióne.
Piaty repatriačný let Slovenska z Maskatu v Ománe, ktorý mal vo štvrtok priviezť ďalších občanov SR, sa zatiaľ neuskutoční. Dôvodom je obmedzená kapacita letiska, kde ománske úrady dočasne zastavili prijímanie nových lietadiel a výrazne znížili počet povolených letov.
Ministerstvo rokuje o povolení na pristátie
Situáciu komplikujú aj meškajúce lety a veľké množstvo cestujúcich, ktorí uviazli na hraniciach medzi Ománom a Spojenými arabskými emirátmi. Ministerstvo uviedlo, že intenzívne rokuje s miestnymi úradmi, aby získalo povolenie na pristátie repatriačného lietadla.
Slováci, ktorí mali týmto letom odcestovať, už boli o situácii informovaní. Rezort im zároveň odporúča, aby v prípade možnosti využili komerčné lety.
V príprave je ďalších deväť repatriačných letov
Ministerstvo zároveň pripravuje ďalších deväť repatriačných letov. Evakuácie sa momentálne realizujú najmä cez Omán a Jordánsko, pričom lety smerujú do Európy cez Egypt. Pre vysoký záujem viacerých krajín je však celý proces logisticky aj administratívne náročný.
Prioritou sú matky s deťmi a zraniteľné osoby
Prioritou pri evakuácii zostávajú najzraniteľnejšie skupiny, najmä matky s deťmi, maloletí a ľudia so zdravotnými problémami. Slovensko už doteraz zorganizovalo štyri repatriačné lety, ktorými sa podarilo evakuovať 164 občanov SR a 59 ľudí iných národností.
Ministerstvo zároveň vyzýva Slovákov v zahraničí, aby sa registrovali v systéme dobrovoľnej registrácie alebo v aplikácii Svetobežka, čo môže v prípade krízovej situácie uľahčiť pomoc zo strany štátu.