Slovník premiéra Roberta Fica podľa expertky dávno prekročil hranice politického súboja a stal sa nástrojom zastrašovania.
„Americká agentka“, „špinavé protislovenské prostitútky“, ale aj otázka, či ľuďom na Slovensku „d*be?“. Slovník Roberta Fica sa za posledné roky zmenil na zbierku útokov a vulgarizmov, po ktorých by v bežnej práci skončil minimálne na koberčeku u HR.
V politike mu to však prechádza a u časti voličov dokonca boduje. Čo robí agresívna rétorika premiéra s naším duševným zdravím, prečo jeho priaznivci „strkajú hlavu do piesku“ a z akého dôvodu je v ohrození práve generácia Z?
O dôležitej celospoločenskej téme sme sa rozprávali s Prof. PhDr. Janou Plichtovou, PhD., psychologičkou, vysokoškolskou pedagogičkou a výskumníčkou Slovenskej akadémie vied.
Úzkosti a depresie
„Tón, ktorý premiér už dlhodobo používa, je agresívny, nepriateľský a zastrašujúci. Nevytvára priestor na pokojný dialóg a vyvoláva negatívne emócie, ktoré nám bránia konštruktívne a produktívne tráviť čas,“ tvrdí Plichtová.
Dodáva, že premiér oponentov svojim agresívnym štýlom „zaháňa do kúta“ a snaží sa rozložiť inštitúcie, ktoré mu stoja v ceste. Dlhodobé vystavenie sa takémuto štýlu podľa odborníčky negatívne ovplyvňuje duševnú pohodu občanov a môže vyvolávať strach, úzkosť či depresiu.
Rozdiel medzi priaznivcami a odporcami Ficovej politiky
Niektorí ľudia podľa profesorky preferujú autoritársky a agresívny štýl, pretože im poskytuje pocit bezpečia a umožňuje preniesť ich osobnú zodpovednosť na vodcu. „Mnohí veria, že premiér koná v ich prospech, aj keď tieto očakávania často nie sú opodstatnené,“ vysvetľuje psychologička.
Podľa profesorky podporovatelia predsedu vlády veria útokom a tvrdeniam, ktorými útočí na opozíciu. „Napríklad jeho priaznivci sú presvedčení, že opozícia plánuje zaviesť absurdných ‚sedemdesiatsedem druhov pohlavia‘. Avšak, podobne ako v prípade, keď kedysi označil prezidentku Zuzanu Čaputovú za ‚americkú agentku‘, ide o úplný nezmysel. Tieto projekcie sú založené na nezdôvodnených urážkach, invektívach a podozreniach, ktoré premiér opakovane používa,“ dodáva.
Odporcovia Roberta Fica však podľa profesorky musia byť obzvlášť opatrní, aby neskĺzli do rovnakého deštruktívneho spôsobu komunikácie.
Ako výroky ovplyvňujú priaznivcov?
Podľa Plichtovej výroky premiéra posilňujú u jeho fanúšikov silný egoistický nacionalizmus: „Ako všetci demagógovia a konšpirátori, aj Fico využíva predsudky voči určitým skupinám ľudí alebo strach z vojny. Keď sa postaví do pozície mierotvorcu, niektorí ľudia mu uveria a obrátia sa chrbtom k realite krvavej vojny. Takto si chránia vlastný pocit bezpečia – skrátka si strčia hlavu do piesku“.
Premiér tiež podľa profesorky využíva „mačistické postoje“, zneužíva predsudky voči ženám a celkovo manipuluje aj s verejnosťou. „Dobré je to vidieť na príklade ropovodu Družba. Najprv bol dva týždne ticho, potom spochybnil, že útoky sú dielom Ruska, a namiesto toho vinil prezidenta Zelenského. Ide o absurdné a iracionálne tvrdenia, no ľudia, ktorí chcú veriť, že Fico chráni ich záujmy, a že vojna na Ukrajine sa ich netýka, mu tieto tvrdenia uveria,“ opisuje Plichtová.
Agresivitu, ktorú premiér vyvoláva, jeho priaznivci podľa odborníčky prenášajú aj do každodenného života: „Táto agresivita sa šíri ďalej a ovplyvňuje interakcie ľudí nielen medzi podporovateľmi, ale aj v širšej spoločnosti“.
Gen Z v ohrození?
„Jazyk premiéra ovplyvňuje aj dôveru verejnosti v médiá. Novinárov označuje hanlivo ako ‚hyeny‘ či ‚protislovenské prostitútky‘, a tým dehumanizuje ľudí, ktorí prinášajú informácie pre verejnosť. Pre demokratickú kultúru je to veľmi škodlivé,“ upozorňuje.
Podľa Plichtovej existujú indície, že mladšia generácia – najmä generácia Z – môže byť menej citlivá na demokratické hodnoty a viac otvorená autoritárskemu štýlu. „Ako keby chápali demokraciu tak, že má nedostatky, a preto sa netreba riadiť jej normami a hodnotami,“ vysvetlila.
Tvrdí, že agresívny a polarizujúci jazyk premiéra Roberta Fica má komplexný dopad. Zasahuje duševnú pohodu občanov, ovplyvňuje správanie voličov aj odporcov, narúša dôveru v médiá, a môže ovplyvniť, ako budú budúce generácie vnímať politickú diskusiu.
„Tento štýl komunikácie vytvára bariéry medzi ľuďmi, zhoršuje kvalitu života a duševné zdravie. Zodpovednosť lídra je obrovská, a bohužiaľ, v súčasnosti máme lídra, ktorý deštruuje demokratickú kultúru. S oponentmi nediskutuje, iba ich napáda a diskvalifikuje,“ uzatvára profesorka.