Dávku môžu poberať zamestnankyne, živnostníčky aj dobrovoľne poistené ženy od 13. týždňa tehotenstva.
Zvýšenie vymeriavacieho základu ovplyvní od roku 2027 aj tehotenskú dávku. Jej výška má stanovené minimálne aj maximálne hranice a závisí od vymeriavacieho základu ženy, informuje web Peniaze.sk.
Od januára 2027 bude minimálne tehotenské približne 319 eur pri 30-dňovom mesiaci a asi 330 eur pri 31 dňoch. Maximálna suma môže dosiahnuť približne 479 eur, respektíve 495 eur podľa počtu dní v mesiaci.
Skutočná výška dávky sa počíta z vymeriavacieho základu a predstavuje 10 až 15 percent z tejto sumy. Tehotenské môžu poberať zamestnankyne, živnostníčky aj dobrovoľne poistené ženy.
Dávka sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva, pričom podmienkou je minimálne 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky. Počas poberania dávky môže žena naďalej pracovať alebo podnikať a mať vlastný príjem.