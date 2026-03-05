Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 5. marca 2026 o 18:34
Čas čítania 0:31

Tehotenská dávka bude vyššia o desiatky eur: Pozri sa, koľko môžu budúce mamy dostať od roku 2027

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Tehotenská dávka bude vyššia o desiatky eur: Pozri sa, koľko môžu budúce mamy dostať od roku 2027
Zdroj: Unsplash/Lena Balk

Dávku môžu poberať zamestnankyne, živnostníčky aj dobrovoľne poistené ženy od 13. týždňa tehotenstva.

Zvýšenie vymeriavacieho základu ovplyvní od roku 2027 aj tehotenskú dávku. Jej výška má stanovené minimálne aj maximálne hranice a závisí od vymeriavacieho základu ženy, informuje web Peniaze.sk.

Od januára 2027 bude minimálne tehotenské približne 319 eur pri 30-dňovom mesiaci a asi 330 eur pri 31 dňoch. Maximálna suma môže dosiahnuť približne 479 eur, respektíve 495 eur podľa počtu dní v mesiaci.

Skutočná výška dávky sa počíta z vymeriavacieho základu a predstavuje 10 až 15 percent z tejto sumy. Tehotenské môžu poberať zamestnankyne, živnostníčky aj dobrovoľne poistené ženy.

Dávka sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva, pričom podmienkou je minimálne 270 dní nemocenského poistenia za posledné dva roky. Počas poberania dávky môže žena naďalej pracovať alebo podnikať a mať vlastný príjem.

Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
ilustračný obrázok.
ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash/Arteida MjESHTRI
5. februára 2026 o 12:44 Čas čítania 2:42 ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho? ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
2. marca 2026 o 6:31 Čas čítania 0:43 Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
5. marca 2026 o 8:46 Čas čítania 0:51 Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
dnes o 12:58
Zlá správa pre Slovákov uviaznutých na Blízkom východe: Piaty repatriačný let Slovenska z Ománu sa neuskutoční
Zlá správa pre Slovákov uviaznutých na Blízkom východe: Piaty repatriačný let Slovenska z Ománu sa neuskutoční
pred hodinou
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
dnes o 08:46
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
pred 3 hodinami
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
dnes o 08:46
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
Štát chce viac žandárov: Po novom sa môžu do zboru zapojiť aj tieto skupiny ľudí
dnes o 12:58
Zlá správa pre Slovákov uviaznutých na Blízkom východe: Piaty repatriačný let Slovenska z Ománu sa neuskutoční
Zlá správa pre Slovákov uviaznutých na Blízkom východe: Piaty repatriačný let Slovenska z Ománu sa neuskutoční
dnes o 06:51
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
Na východe Slovenska má vyrásť nová zbrojárska továreň: Investícia za 300 miliónov prinesie stovky pracovných miest
3
pred 3 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
28. 2. 2026 13:47
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
1. 3. 2026 14:50
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
pred 3 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
1
26. 2. 2026 16:46
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Lifestyle news
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
pred hodinou
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 3 hodinami
Selena Gomez odhalila, že ju roky nesprávne diagnostikovali. Na ochorenie prišla až po štyroch liečebných pobytoch
dnes o 14:23
Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život
dnes o 13:28
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
Hitmaker Pitbull príde do Bratislavy. Fanúšikovia plánujú doraziť s falošnými pleškami
dnes o 10:07
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
dnes o 06:15
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
včera o 16:59
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
včera o 15:43
Slovensko Všetko
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
pred hodinou
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
Výrobok nahlásili do európskeho systému Safety Gate.
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
dnes o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
Zlá správa pre Slovákov uviaznutých na Blízkom východe: Piaty repatriačný let Slovenska z Ománu sa neuskutoční
dnes o 12:58
Zlá správa pre Slovákov uviaznutých na Blízkom východe: Piaty repatriačný let Slovenska z Ománu sa neuskutoční
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
pred 3 hodinami
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
VIDEO: O koľko zdražie benzín a nafta na Slovensku? Analytik očakáva rast cien už tento týždeň
pred hodinou
VIDEO: O koľko zdražie benzín a nafta na Slovensku? Analytik očakáva rast cien už tento týždeň
Dobrá správa pre zamestnancov: Nemocenské dávky sa od roku 2027 zvýšia, niektorí dostanú stovky eur navyše
pred 2 hodinami
Dobrá správa pre zamestnancov: Nemocenské dávky sa od roku 2027 zvýšia, niektorí dostanú stovky eur navyše
Zahraničie Všetko
Situácia na Blízkom východe ovplyvnila realitný trh v Dubaji. Dopyt investorov výrazne klesol
dnes o 10:06
Situácia na Blízkom východe ovplyvnila realitný trh v Dubaji. Dopyt investorov výrazne klesol
včera o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
včera o 16:08
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
Ekonomika Všetko
Tehotenská dávka bude vyššia o desiatky eur: Pozri sa, koľko môžu budúce mamy dostať od roku 2027
pred 38 minútami
Tehotenská dávka bude vyššia o desiatky eur: Pozri sa, koľko môžu budúce mamy dostať od roku 2027
pred hodinou
VIDEO: O koľko zdražie benzín a nafta na Slovensku? Analytik očakáva rast cien už tento týždeň
27. 2. 2026 15:44
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
Slovensko Všetko
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
pred hodinou
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
dnes o 14:16
Úrady varujú: V obľúbenom výživovom doplnku zistili salmonelu. Predávajú ho aj známe e-shopy
pred 38 minútami
Tehotenská dávka bude vyššia o desiatky eur: Pozri sa, koľko môžu budúce mamy dostať od roku 2027

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
včera o 10:00
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
pred 3 dňami
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
1. 3. 2026 7:52
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
27. 2. 2026 10:30
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia