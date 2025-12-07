Len 15 % respondentov uvádza, že stravné nekryje reálne zvyšovanie cien jedál a nápojov.
V roku 2025 mierne vzrástol počet Slovákov, ktorí šetria na kvalite jedla kvôli rastúcim cenám potravín. Zatiaľ čo vlani šetrilo na kvalite jedla 30 % ľudí, tento rok je to 32 %. V porovnaní s covidovým rokom 2022, keď na jedle šetrilo takmer 55 % Slovákov, je súčasná situácia podstatne priaznivejšia. Podľa prieskumu FOOD barometer spoločnosti Edenred, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1048 respondentov starších ako 18 rokov, až 63 % opýtaných tvrdí, že radšej šetria v iných oblastiach života než na jedle a len 6 % uvádza, že kvalita stravy pre nich nie je dôležitá.
Prieskum ukázal aj výšku výdavkov na potraviny. Najväčšia skupina respondentov (32 %) míňa na jedlo 20 až 30 % mesačného rozpočtu. Viac ako pätina (22 %) vynakladá na potraviny až do 40 % príjmov a takmer každý piaty človek (18 %) na stravu minie viac ako 40 % svojho mesačného rozpočtu.
Výška stravného pre zamestnancov sa v roku 2025 zvyšovala v apríli a decembri, na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. Polovica respondentov uviedla, že tieto zvýšenia len s oneskorením dobiehajú rast cien potravín a jedál. Ďalších 35 % sa domnieva, že hodnota stravného určite zaostáva za zvyšovaním cien, a len 15 % považuje stravné za dostatočné na pokrytie reálnych nákladov.
Ak Slovákom momentálna finančná situácia nedovoľuje dopriať si kvalitný obed v reštaurácii, tri štvrtiny (77 %) siahajú po doma pripravenom jedle, 17 % volí suchú stravu a 6 % obed úplne vynechá. Odborníci upozorňujú, že domáce jedlo síce šetrí peniaze a je zdravšou alternatívou, no tento trend môže negatívne ovplyvniť fungovanie reštaurácií.
Podľa Lívií Bachratej z Edenredu, aj keď počet ľudí, ktorí šetria na kvalite jedla, mierne vzrástol, nárast nie je dramatický. Ľudia si stále uvedomujú význam kvalitnej stravy, ktorá im umožňuje lepšie fungovať, pracovať a zarábať peniaze.