Ešte na jeseň v roku 2025 Robert Fico verejne obvinil združenie zo zneužívania štátnych dotácií.
Vládny audit poukázal na závažné pochybenia pri nakladaní s verejnými peniazmi v občianskom združení Projekt Fórum, ktoré stojí za organizáciou konferencie Stredoeurópske fórum. Informoval o tom denník Pravda.
Audit ministerstva financií preveroval roky 2020 až 2022 a zistil, že združenie si opakovane nárokovalo tie isté výdavky z viacerých štátnych dotačných programov, pričom v niektorých prípadoch až trojnásobne.
Vyplýva to zo záverečnej správy ministerstva financií, ktorú získal denník SME. Audítori našli desiatky sporných faktúr a zmlúv v hodnote skoro 70-tisíc eur. Išlo najmä o honoráre pre moderátorov, rečníkov, projektových koordinátorov či technické zabezpečenie podujatí, grafické práce alebo tlač propagačných materiálov. Ministerstvo financií preverovalo dotácie vo výške približne 255-tisíc eur. Ministerstvo označilo vyúčtovanie presahujúcej polovice tejto sumy za problematické.
Audit objednala vláda
Ešte na jeseň v roku 2025 Robert Fico verejne obvinil združenie zo zneužívania štátnych dotácií. Toto združenie vedie matka opozičného lídra Michala Šimečku, Marta Šimečková. Kontrolóri nenašli dôkaz o tom, že by Marta Šimečková alebo Andrea Puková si privlastnili 88-tisíc, z čoho ich obvinil Robert Fico na tlačovke.
Podľa audítorov problémom sú duplicitné platby, ktorých sa mali dopustiť, a poukázali na rozsah a opakovateľnosť rôznych praktík. V niektorých prípadoch vraj združenie žiadalo viac peňazí, než bola skutočná suma faktúr. Ministerstvo financií navrhlo sankciu vo výške 133 844 eur. O ich uložení má rozhodnúť ďalšie správne konanie.
Marta Šimečková považuje kontrolu za politicky motivovanú a účelovú.