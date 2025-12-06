Podľa odborníkov na zákonnosť zásahov mali policajti postupovať inak a fyzické útoky neboli oprávnené.
V Slovenskej Ľupči pri Banskej Bystrici došlo 29. novembra k incidentu na ubytovni. Policajt bez služobného čísla fyzicky napadol muža pôvodom z Albánska, ktorý má české občianstvo. Útok sa odohral pred kamerou, pretože muž si celý čas vysielal naživo na TikToku, informovalo SME.
Podľa napadnutého muža ho policajti udeľovali pästnými údermi do hrudníka a hlavy, po čom sa cítil zle a vykašliaval krv. Po incidente odišiel na vlak a opustil Slovensko, pretože sa cítil ohrozený a stratil dôveru v ochranu polície.
Policajti neukázali služobné čísla, čo je v rozpore so zákonom. Incident už preveruje policajná inšpekcia a prípad vyvolal otázky o možnom zneužití právomoci verejného činiteľa. Podľa odborníkov na zákonnosť zásahov mali policajti postupovať inak a fyzické útoky neboli oprávnené.