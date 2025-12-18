Legendárny Coca-Cola kamión je čoskoro tu. Do Bratislavy dorazí už zajtra

Kamión bude 19. decembra v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola zavíta aj do tvojho mesta! Zober rodinu a priateľov a uži si čarovnú vianočnú atmosféru plnú svetiel a hudby. Kam sa môžeš vybrať? 19. decembra v Bratislave, 20. decembra na Donovaloch a 21. decembra v Košiciach, informuje Coca-Cola na svojom webe.
14. decembra 2025 o 13:01 Čas čítania 1:01 VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
14. decembra 2025 o 12:45 Čas čítania 0:46 Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu. Prvé listy prídu už v roku 2026