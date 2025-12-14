Situácia sa údajne diala minimálne od roku 2024 do marca 2025.
Zamestnanci, ktorí mali na starosti kamerový systém na internátoch v bratislavskej Mlynskej doline, údajne sledovali študentky v ich izbách, a to aj počas prezliekania. Kameru podľa podozrení pravidelne približovali tak, aby mohli vidieť do interiérov izieb a zaznamenať intímne situácie, informovali o tom tvnoviny.sk.
K záznamom malo prístup viacero ľudí
Podľa zdroja kompetentní dlhodobo tolerovali takéto používanie kamier a zdôvodňovali ho ochranou objektu. Kamera však často prechádzala po oknách internátov a zameriavala sa na súkromné priestory. Viaceré osoby mali prístup k záznamom a mohli si ich spätne prezerať, pričom kontrola bola minimálna.
Kameru umiestnili na internáte známeho ako Štúrak, pričom mali dosah aj na okná okolitých bytových domov. Situácia sa údajne diala minimálne od roku 2024 do marca 2025, keď kameru počas rekonštrukcie odstránili.
Univerzita Komenského podala trestné oznámenie
Na možné zneužívanie kamerového systému upozornil vedenie univerzity anonymný podnet. Univerzita Komenského vyhlásila, že incident považuje za neprijateľný, podala trestné oznámenie a prijala opatrenia vrátane sprísnenia pravidiel a obmedzenia prístupu k záznamom. Prípad aktuálne rieši polícia.