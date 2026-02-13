Zatiaľ čo technici pracujú na náprave, nespokojní klienti zapĺňajú sociálne siete hláseniami o nefunkčnom spojení.
Operátor Orange dnes dopoludnia čelí lokálnym technickým problémom v Ružinove. Zákazníci začali húfne nahlasovať nefunkčný internet krátko pred pol desiatou.
Spoločnosť už rozposiela aj prvé informačné SMS správy, v ktorých priznáva výpadok služieb v rámci balíka Orange Doma.Technici operátora momentálne intenzívne pracujú na odstránení poruchy a snažia sa čo najskôr obnoviť plnú funkčnosť siete.
