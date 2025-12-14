Jeden zo svedkov nedeľného nešťastia na pláži Bondi v Austrálii sa rozhodol riskovať vlastný život, aby zachránil ostatných.
Na sieti X sa objavilo video, na ktorom sa muž počas útoku v Sydney najprv ukrýva za autom. Zábery ukazujú, že keď jeden z útočníkov vystrelí, muž na neho vybehne zozadu a zbraň mu po krátkom súboji vezme. Následne ju namieri na útočníka, až kým sa nezodvihne zo zeme a neodíde. Informovali o tom Novinky.
Pravosť záberov už potvrdili aj austrálske médiá. Stanica Sky News uviedla, že odzbrojeného strelca začnú prenasledovať ďalší muži. Identitu odvážneho muža zatiaľ neodhalili, no už teraz dostáva na sieťach veľké uznanie.
„Hovorí sa nám, že bezpečnosť je systémový problém, ale sú to obyčajní ľudia, ktorí zastavujú násilie. Mal by byť odmenený za svoju statočnosť,“ píše jeden z používateľov.
„Preto potrebujeme hrdinov. V takýchto situáciách sú ako prví na mieste často civilisti, ale tí takmer nikdy nie sú v pozícii, kedy by mohli niečo urobiť,“ dodáva ďalší.
„Austrálsky hrdina. Zachránil nespočet životov,“ uzatvára iný.
Streľba má už 12 obetí
V nedeľu ráno útočníci vtrhli na pláž Bondi v austrálskom hlavnom meste, kde prebiehala oslava židovského sviatku Chanuka. Podľa serveru News.com.au išlo o plánovaný útok.
Jedného streleca podľa dostupných informácií zastrelili, druhého postrelili a je v opatere záchranárov. Počas útoku zatiaľ zomrelo dvanásť ľudí, vrátane detí. Obetou je aj jeden policajt. Podľa austrálskych médií je však mnoho ľudí zranených a počet mŕtvych sa tak pravdepodobne ešte zvýši. Osláv sa zúčastnilo približne 2000 ľudí.