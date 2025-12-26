Kategórie
TASR
dnes 26. decembra 2025 o 13:20
Čas čítania 0:53

Objavili nové dokumenty sexuálneho predátora Jeffreya Epsteina. Viac ako milión záznamov čoskoro zverejnia

Objavili nové dokumenty sexuálneho predátora Jeffreya Epsteina. Viac ako milión záznamov čoskoro zverejnia
Zdroj: House Oversight Committee

Momentálne prebieha ich kontrola a redigovanie pred zverejnením.

Ministerstvo spravodlivosti USA v stredu oznámilo, že bolo objavených viac ako milión nových dokumentov, ktoré by mohli súvisieť s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom. Momentálne prebieha ich kontrola a redigovanie pred zverejnením.


V príspevku na sieti X ministerstvo spresnilo, že ho o týchto dokumentoch informoval Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a Úrad prokurátora USA pre južný obvod New Yorku. Ministerstvo uviedlo, že má „právnikov, ktorí nepretržite pracujú na preskúmaní a vykonaní
zákonom požadovaných úprav“ a že nové informácie budú zverejnené „čo najskôr“. Upozornilo súčasne, že vzhľadom na obrovský objem materiálu „tento proces môže trvať ešte niekoľko týždňov“.

19. decembra 2025 o 7:14
20. decembra 2025 o 8:55
21. decembra 2025 o 9:01


AFP doplnila, že zostáva nejasné, ako sa zrazu objavilo toľko nových dokumentov. V citovanom príspevku ministerstvo neuviedlo ani to, kedy presne bolo o nich informované.
Záznamy z vyšetrovania finančníka Epsteina začalo ministerstvo spravodlivosti USA zverejňovať minulý týždeň v piatok (19. decembra).


Zákon o transparentnosti spisov týkajúcich sa Epsteina, ktorý v novembri 2025 takmer jednomyseľne schválil Kongres a podpísal prezident Donald Trump, pritom nariadil zverejnenie všetkých spisov týkajúcich sa Epsteina do 19. decembra.
Ministerstvo spravodlivosti tento termín nedodržalo. Zástupca generálneho prokurátora Todd Blanche toto omeškanie objasnil tým, že zo spisov musí byť dôsledne odstránená identita Epsteinových obetí.


Epstein zomrel v newyorskej väznici v roku 2019, kým čakal na súd za obchodovanie s ľuďmi vrátane neplnoletých na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.

