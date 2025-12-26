Vyššie náklady sa dotknú veľkých infraštruktúrnych projektov aj bežných spotrebiteľov.
Rok 2026 prinesie Slovensku ďalší rast cien stavebných materiálov a prác. Dôvodom je kombinácia inflácie, drahšej dopravy, rastúcich cien energií, nových daní a poplatkov, ako aj zdražovanie kľúčových vstupov ako cement, murovacie materiály či kamenivo.
„V roku 2026 očakávame postupný rast investičných nákladov na rozostavané aj pripravované projekty. Zvýšené náklady sa dotknú aj opráv a údržby vrátane obnovy budov,“ informoval prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Slovenské stavebníctvo sa v roku 2025 po útlme vrátilo k rastu a pozitívny vývoj sa očakáva aj v roku 2026. Bude však pokračovať tlak na zvyšovanie stavebných nákladov, ktorý pocítia investori pri výstavbe diaľnic, železníc, priemyselných objektov aj bytových domov. „Rast výkonov ide ruka v ruke s rastom nákladov naprieč celým sektorom,“ vysvetlil Kováčik.
Za rastom cien sú podľa ZSPS najmä vplyvy konsolidačných opatrení, rast nákladov na pracovníkov, energie, logistiku a nové poplatky. Už v roku 2025 ceny stavebných materiálov rástli. „Ide o dlhodobejší trend, nie o jednorazové výkyvy,“ upozornil prezident ZSPS.
Ceny prác v stavebníctve sa v novembri medziročne zvýšili o 7,1 %. Za 11 mesiacov tohto roka podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR narástli o 5,5 %. Ceny materiálov v novembri boli medziročne vyššie o 5,2 %, od začiatku roka o 2,6 %.
Od januára 2026 sa do nákladov stavebníctva premietnu aj nové opatrenia tretieho konsolidačného balíka v objeme 2,7 miliardy eur.
Nový poplatok za ťažbu kameniva vrátane vápenca a ílu vo výške 1,35 eura za tonu má do štátneho rozpočtu priniesť 24 miliónov eur. „Tento poplatok sa priamo premietne do cien základných stavebných materiálov,“ poznamenal Kováčik.