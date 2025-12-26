Kategórie
TASR
dnes 26. decembra 2025 o 9:59
Čas čítania 1:02

Extrémne zdražovanie stavebných materiálov a prác v roku 2026 zabolí mnohých Slovákov. Koho sa dotknú najviac?

Extrémne zdražovanie stavebných materiálov a prác v roku 2026 zabolí mnohých Slovákov. Koho sa dotknú najviac?
Zdroj: Pexels/500photos.com

Vyššie náklady sa dotknú veľkých infraštruktúrnych projektov aj bežných spotrebiteľov.

Rok 2026 prinesie Slovensku ďalší rast cien stavebných materiálov a prác. Dôvodom je kombinácia inflácie, drahšej dopravy, rastúcich cien energií, nových daní a poplatkov, ako aj zdražovanie kľúčových vstupov ako cement, murovacie materiály či kamenivo.

Vyššie náklady sa dotknú veľkých infraštruktúrnych projektov aj bežných spotrebiteľov.


„V roku 2026 očakávame postupný rast investičných nákladov na rozostavané aj pripravované projekty. Zvýšené náklady sa dotknú aj opráv a údržby vrátane obnovy budov,“ informoval prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Slovenské stavebníctvo sa v roku 2025 po útlme vrátilo k rastu a pozitívny vývoj sa očakáva aj v roku 2026. Bude však pokračovať tlak na zvyšovanie stavebných nákladov, ktorý pocítia investori pri výstavbe diaľnic, železníc, priemyselných objektov aj bytových domov. „Rast výkonov ide ruka v ruke s rastom nákladov naprieč celým sektorom,“ vysvetlil Kováčik.


Za rastom cien sú podľa ZSPS najmä vplyvy konsolidačných opatrení, rast nákladov na pracovníkov, energie, logistiku a nové poplatky. Už v roku 2025 ceny stavebných materiálov rástli. „Ide o dlhodobejší trend, nie o jednorazové výkyvy,“ upozornil prezident ZSPS.


Ceny prác v stavebníctve sa v novembri medziročne zvýšili o 7,1 %. Za 11 mesiacov tohto roka podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR narástli o 5,5 %. Ceny materiálov v novembri boli medziročne vyššie o 5,2 %, od začiatku roka o 2,6 %.


Od januára 2026 sa do nákladov stavebníctva premietnu aj nové opatrenia tretieho konsolidačného balíka v objeme 2,7 miliardy eur.

Nový poplatok za ťažbu kameniva vrátane vápenca a ílu vo výške 1,35 eura za tonu má do štátneho rozpočtu priniesť 24 miliónov eur. „Tento poplatok sa priamo premietne do cien základných stavebných materiálov,“ poznamenal Kováčik.

Správy z domova
