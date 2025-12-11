Kategórie
redakcia
dnes 11. decembra 2025 o 13:32
Čas čítania 3:06

Na outlete vo Voderadoch môže zo štátneho zarobiť aj rodina podnikateľa, ktorý sa pozná s Počiatkom a Bašternákom

Na outlete vo Voderadoch môže zo štátneho zarobiť aj rodina podnikateľa, ktorý sa pozná s Počiatkom a Bašternákom
Zdroj: ICJK, NITC, TASR - Jaroslav Novák, František Iván

Na predaji skrachovaného outletu vo Voderadoch za 17 miliónov eur môže zarobiť aj Marek Matovič - švagor podnikateľa Jána Daniša, ktorý roky podnikal s mužmi zo slovenského podsvetia a pozná sa s exministrom Jánom Počiatkom aj s Ladislavom Bašternákom.

Autorom článku je Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Refresher ho publikuje v rámci spolupráce a so súhlasom.

Marek Matovič vlastní polovicu akcií firmy Voderady Property. Z druhej polovice benefituje rodinná firma Gustáva Lacu, podnikateľa s prepojeniami na ľudí blízkych Robertovi Kaliňákovi. Lacova dcéra - influencerka - celú kauzu neslávne spropagovala výrazom "slayáda". Investigatívne centrum Jána Kuciaka zistilo, že rodina podnikateľa Daniša mesiac po predaji outletu pološtátnemu Národnému inovačnému a technologickému centru (NITC) získala aj susediace pozemky. 

 Na predaji skrachovaného outletu vo Voderadoch, okrem podnikateľa v realitách Gustáva Lacu, zarobí zo štátnych peňazí aj rodina bratislavského podnikateľa Jána Daniša, ktorý sa pozná s exministrom Jánom Počiatkom. Polovicu akcií Voderady Property, ktorá za areál zinkasovala takmer 17 miliónov eur vlastní firma Danišovho švagra Mareka Matoviča. Firma jeho sestry - Danišovej manželky Denisy navyše v októbri 2025 kúpila aj pozemky susediace s bývalým outletom. Ak by sa v budúcnosti NITC rozširovalo, mohla by vďaka tomu zarobiť opäť.

Daniš roky podnikal aj s mužmi zo slovenského podsvetia. Firmu mal napríklad s mafiánom Petrom Steinhübelom, známym pod prezývkou Žaluď.

ICJK objavilo aj prepojenia smerujúce k daňovému podvodníkovi Ladislavovi Bašternákovi. Práve ten bol pritom v projekte outletu pri Voderacoch aj v jeho začiatkoch, keď niekoľko rokov figuroval v orgánoch firmy, ktorá ho vybudovala. Danišovci potvrdili, že sa poznajú aj s Bašternákom.

Vicepremiér pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec vo funkcii skončil kvôli pochybnostiam o prideľovaní dotácií, ku ktorým sa dostali aj firmy napojené na stranu Hlas.

Už o pár dní sa objavila ďalšia kauza, tentoraz spojená s Národným inovačným a technologickým centrom (NITC), ktorého realizáciu mal Kmecov úrad tiež na starosti. Búrlivé reakcie vyvolala hlavne skutočnosť, že Kmec v období masívnej konsolidácie odklepol polosúkromnému združeniu takmer 17 miliónov eur zo štátneho na nákup priestorov pre založenie inovačného centra. 

NITC šéfuje expolitik a exminister hospodárstva Juraj Miškov, ktorý bol donedávna Kmecovým poradcom. Štát do združenia vstúpil ako jeden zo zakladajúcich členov a bez príslušného schvaľovacieho procesu mu poskytol milióny na nákup skrachovaného areálu outletu vo Voderadoch, kde Miškov chce vybudovať “technologický Disneyland”.

Všetko išlo veľmi rýchlo. V auguste 2025 poskytol Kmecov úrad združeniu štátne milióny. Outlet vo Voderadoch patrí NITC oficiálne od konca septembra. Celá transakcia sa udiala bez toho, aby koncepciu vzniku Národného inovačného a technologického centra schválila Rada vlády pre vedu techniku a inovácie a bez toho, aby o takejto investícii rokovala vláda. Úrad podpredsedu vlády sa bráni, že mal na takýto krok mandát na základe štatútu úradu vicepremiéra, ktorý schválila vláda.

Peter Kmec podáva demisiu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
Peter Kmec podáva demisiu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Zdroj: FOTO TASR - Martin Baumann

Kauza získala pozornosť širokej verejnosti po tom, čo influencerka Ema Lacová, označila obchod v reportáži portálu 360tka slovami ako “slayáda” či “topka”. Jej otec Gustáv Laca je jedným z majiteľov firmy Voderady Property, ktorá za predaj skrachovaného outletu zinkasovala skoro 17 miliónov. Lacová je členkou dozornej rady a vlastní minoritný podiel 0,02 percenta akcií.

Podnikateľ Laca mal biznisové aktivity aj s ľuďmi s blízkeho okolia ministra obrany Roberta Kaliňáka. Aktuality v minulosti informovali, že s Kaliňákovym známym - advokátom Marekom Turčanom - figuroval v spoločnosti Metis Consulting, ktorá za pochybných okolností dostala k 25 miliónom slovenských korún (vyše 800-tisíc eur) a vlastnila tri byty v luxusnom komplexe daňového podvodníka Bašternáka. Turčan pôsobili aj vo firme AlcaPartners, ktorú zakladal Laca.

Na to, že cena, ktorú NITC za areál vo Voderadoch zaplatilo je prehnaná už skôr upozornilo opozičné Progresívne Slovensko. V rokoch 2019 a 2020 sa totiž skrachovaný outlet nepodarilo predať ani za 5 miliónov eur, hoci znalec pôvodne vyčíslil jeho hodnotu na 10 miliónov.

Nakoniec ho získala spoločnosť Koruna Finance podnikateľa Gustáva Lacu, ktorý vraj chcel skrachovaný outlet oživiť. Posledné roky outlet vlastnila firma Voderady Property, v ktorej už Lacovci držia len päťdesiat percent akcií. Druhú polovicu má spoločnosť ND 1st verejnosti neznámeho Mareka Matoviča.

Šéf NITC Juraj Miškov ani Gustáv Laca na naše otázky neodpovedali s odvolaním sa na preverovanie transakcie ministrom Druckerom. Miškov tvrdí, že Lacu nepozná a stretol ho až pri rokovaní o outlete Voderady. Rovnako vraj nepozná ani rodinu podnikateľa Daniša a Mareka Matoviča.

 Matovič potvrdil, že sa s Miškovom nepoznajú. O priebehu predaja areálu, ktorý spoluvlastnil cez Voderady Property ho informovalo predstavenstvo firmy. Rodinné vzťahy rozoberať nechcel.

Danišovci priznali, že sa poznajú s Počiatkom aj Bašternákom no vraj roky nie sú v kontakte. „Nadobudnutie pozemkov prostredníctvom EMBR (spoločnosť EMBR I. vlastní pozemky susediace s bývalým outletom vo Voderadoch - pozn.red.) mi príde ako bezpečná investícia ktorej podmienky podliehajú obchodnému tajomstvu," odpísali o pozemkoch susediacich s areálom outletu.

Neaktívna firma na jedinom obchode zarobila milióny

Marek Matovič by z predaja outletu vo Voderadoch mohol inkasovať vyše 8 miliónov eur. Podľa Registra partnerov verejného sektora jeho firma drží polovicu akcií Voderady Property, od ktorej záujmové združenie NITC areál za štátne peniaze kúpilo.

Článok má pokračovanie, ktoré si môžeš prečítať na webe ICJK.
