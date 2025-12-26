Plný odpočet zostane iba tým, ktorí auto používajú výhradne na podnikanie a budú to vedieť preukázať elektronickou evidenciou jázd.
Od januára 2026 vstúpia do platnosti nové pravidlá odpočtu DPH pri firemných autách. Podnikatelia, ktorí svoje vozidlá používajú aj na súkromné účely, si už nebudú môcť uplatniť celý odpočet dane, po novom pôjde len o 50 %. Zmena je súčasťou tretieho konsolidačného balíčka a dotkne sa aj súvisiacich výdavkov, ako sú servis, palivo či pneumatiky.
Obmedzenie sa vzťahuje aj na tovary a služby
Týkať sa bude osobných áut a niektorých motocyklov s obstarávacou cenou nad 1700 eur, a to bez ohľadu na to, či boli kúpené, prenajaté alebo na operatívny lízing. „Obmedzenie odpočtu DPH na polovicu sa týka osobných automobilov a motocyklov, ktoré sú využívané aj na súkromné účely,“ vysvetlila partnerka Atlas Group Ina Kováčová Bečková. Dodala, že obmedzenie sa vzťahuje aj na tovary a služby súvisiace s týmito vozidlami.
Podnikatelia, ktorí auto používajú výhradne na podnikanie, si budú môcť naďalej uplatniť 100 % odpočtu DPH, musia to však preukázať presnými elektronickými záznamami o jazdách. To pre nich prinesie vyššiu administratívnu záťaž a povinnosť tieto záznamy na výzvu sprístupniť daňovému úradu.
Nové pravidlá budú platiť od 1. januára 2026 do 30. júna 2028, s tým, že Slovensko môže požiadať o ich predĺženie.