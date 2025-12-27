Predpovede sú pre milovníkov zimy priaznivé.
V sobotu (27.12) nás čaká jasné a slnečné počasie. V najbližších dňoch by sa však situácia mala zmeniť. Meteorológovia naznačujú, že záver roka bude biely nielen na horách, ale aj v nížinách, na západe krajiny.
Ako informuje SHMÚ, vďaka tlakovej výši bude dnes obloha prevažne jasná až polojasná, s dennými teplotami od 1 do 6 stupňov. Pozor si však musia dávať turisti na horách, kde k večeru očakávajú prudký vietor až víchricu.
Snežiť má už túto noc
Podľa portálu iMeteo.sk sa situácia začne meniť už o niekoľko hodín. Z Poľska sa k nám blíži studený front, ktorý prinesie prvú vlnu zrážok už počas noci na nedeľu. Nepôjde zatiaľ o kalamitu – sneženie zasiahne najmä krajné severné okresy, kde by do rána mohol napadnúť poprašok, maximálne však 3 centimetre snehu. V nedeľu by sa malo opäť vyčasiť, no začiatkom budúceho týždňa očakávajú meteorológovia snehovú nádielku.
Zasnežený Silvester
V noci z pondelka na utorok príde druhá vlna sneženia, ktorá udrie predovšetkým na severnej polovici Slovenska. Tam by mohlo napadnúť 10 cm snehu. Do Silvestra by malo celé územie krajiny zasiahnuť silné severné prúdenie, ktoré prinesie nielen mrazivý vzduch, ale aj plošné zrážky. Nasnežiť by malo na celom Slovensku, vrátane nížin na západe. Začiatok januára by mal v nastolenom trende pokračovať – čaká nás ďalšie výrazné ochladenie a nové vlny sneženia.