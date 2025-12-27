Alkohol vyvoláva medzi rodinnými príslušníkmi hádky, ktoré neraz končia fatálne.
Alkohol často funguje ako spúšťač, ktorý vyťahuje na povrch staré krivdy a neriešené problémy. To neraz končí nekontrolovateľnými hádkami a poškodenými vzťahmi. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, upozorňuje, že najväčšími obeťami týchto situácií sú deti, ktorým hádky dospelých kazia celé sviatky. Odborníci preto radia, že je lepšie užiť si sviatky bez alkoholu.
Najviac infarktov je práve cez sviatky
„V rodinách sa pod vplyvom alkoholu sa otvárajú veci, ktoré sú nevyriešené, a vedie to mnohokrát k nekontrolovaným hádkam alebo k narušeniu tých vzťahov. To sa potom dlho napráva a niekedy sa to už nikdy do poriadku nedá. Hádky sú často v prítomnosti detí, ktoré sa tešia na sviatky a takto sa im vlastne pokazia,“ priblížil odborník s tým, že bez alkoholu by k tomu nedošlo.
Poukázal tiež na to, že počas sviatkov z ľudí často opadne stres z práce a povinností, a preto si zvyknú vypiť viac. Práve preto v tomto období podľa jeho slov dochádza k najväčšiemu počtu infarktov, či už srdcových alebo mozgových. Pozor si však podľa neho treba dávať aj na malé množstvá alkoholu. Rizikovými skupinami sú najmä starší ľudia či chronicky chorí.
Aj jeden pohárik môže byť problém
Okruhlica varuje aj pred pitím u mladých ľudí počas sviatkov na rôznych oslavách a diskotékach. „Tam sa zvyknú veľakrát opiť alebo to niektorí preženú, a to je rizikové. V dnešnej dobe je to aj preto, že sa to u mnohých ešte kombinuje aj s drogami,“ poznamenal. Ozrejmil, že mladí ešte nemusia mať natoľko vyvinutý organizmus, preto je ich tolerancia nižšia a môže dôjsť aj k ťažkým otravám z alkoholu. „Končia na urgentoch, no a nehovoriac o úrazoch a hádkach, niekedy bitkách, toto sú tie rizikové situácie,“ dodal odborník.
Vedúca Inštitútu drogových závislostí Zuzana Kamendy preto odporúča vedieť sa počas tohto obdobia obrniť alebo si strážiť množstvo vypitého alkoholu. „Keď už sa človek rozhodne, že bude užívať alkohol, môže si povedať, že si dá len isté množstvo a to si bude strážiť celý večer, aby naozaj potom tie následky nemuseli byť fatálne,“ vysvetlila. Okruhlica však zároveň zdôraznil, že neexistuje bezpečná miera pitia. „Neexistuje bezpečné množstvo alkoholu, aj keď dajme tomu prvý pohárik pri rodinnom posedení počas sviatkov môže na prvý pohľad pôsobiť neškodne, tak netreba podceňovať potenciálne riziká,“ dodal.