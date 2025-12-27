Kam sa ísť lyžovať počas sviatkov?
Počasie je pre zimné športy priaznivé. Prevádzkovatelia už tretí deň intenzívne technicky zasnežujú. Do prevádzky pribúdajú ďalšie zjazdovky, lyžiarsku sezónu spustilo okolo 35 stredísk. Pozor však na čiastočnú prevádzku – hlavne v lokalitách, ktoré otvárali svoje areály v piatok (26. 12.) alebo dnes (27.12) je dostupnosť tratí ešte nízka - 20 až 30 percent.
Už 70 percent zjazdoviek je k dispozícii napr. na Roháčoch-Spálenej a v Jasnej. Dnes vo Vrátnej spúšťajú celú lokalitu Paseky, vrátane sedačkovej lanovky, v Jasenskej doline od dnes premáva aj veľký vlek. Sezónu spúšťajú na Kubínskej holi, v Ski Zábave-Hruštín, vo Valčianskej doline, v Levočskej doline a na Čertovici.
V piatok otvárali Ski Králiky aj Bachledka. Viaceré strediská začínajú aj s každodenným večerným lyžovaním – napr. Lopušná dolina-Svit, Janovky-Zuberec, Donovaly alebo Telgárt. Lyžiarske podmienky sa pomaly zlepšujú – hrúbka snehovej vrstvy dosahuje 30 až 50 cm, viac len miestami, podmienky sú dobré až veľmi dobré.
Na lyžiarov sú pripravení aj v Alpách
V Alpách je stabilná situácia. V Taliansku a Rakúsku je otvorených nad 200 lyžiarskych oblastí, s dobrými podmienkami. Vo väčšine areálov nie je ešte k dispozícii plný stav tratí. Dostupnosť sa pohybuje od 50 do 70 percent. V Dolnom Rakúsku sa lyžuje v strediskách Göstling-Hochkar, Semmering, Oetscher, Annaberg alebo Mönichkirchen-Mariensee – hrúbka snehu tu dosahuje v maximálnych hodnotách 30 až 50 cm.