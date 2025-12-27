Požiar rodinného domu pri Svidníku: Plamene zrejme spôsobilo betlehemské svetlo

Oheň zachvátil terasu rodinného domu, z ktorej sa neskôr chytila aj strecha.
Počas druhého sviatku vianočného zachvátil rodinný dom v obci Lúčka požiar, informuje o tom portál TVNOVINY.sk. Oheň zničil terasu a zasiahol aj strechu domu. Konkrétna príčina nešťastia nie je jednoznačná, no pravdepodobne vznikol zo symbolu, ktorý si na Vianoce do domovov prinášajú tisíce Slovákov.
Požiar prepukol krátko po 19. hodine. Plamene sa začali šíriť z presklenej terasy, ktorá nakoniec úplne vyhorela, a následne zničili aj na strešnú konštrukciu rodinného domu.
Rodina bola v čase požiaru na návšteve
V dome žije rodina s tromi deťmi. Tragédia mohla mať oveľa horšie následky, ak by sa v čase vypuknutia požiaru nachádzali vnútri. Rodičia s deťmi boli v tom čase na vianočnej návšteve. Stúpajúci dym a žiaru si všimli susedia, ktorí duchaprítomne zalarmovali záchranné zložky.
Na mieste zasahovali profesionálne jednotky z Giraltoviec, Prešova a Raslavíc. Na pomoc im prišli aj miestni dobrovoľní hasiči z obce Lúčky, medzi ktorými pomáhal pri hasení aj starosta obce. Hasiči museli časť strechy rozobrať, aby sa dostali k skrytým ohniskám, no vďaka ich zásahu sa plamene nedostali priamo do obytných miestností.
Spočiatku sa ako o príčine špekulovalo o skrate na vianočnom osvetlení, no podľa informácií TV Markíza, požiar s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo betlehemské svetlo. Rodina ho mala mať od Štedrého dňa umiestnené v kahanci na terase, odkiaľ sa oheň rozšíril na zvyšok prístavby.