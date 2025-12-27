Výbuchy pyrotechniky negatívne ovplyvňujú kvalitu života starších ľudí, detí a vyvolávajú stres u zvierat.
Mestská polícia v Bratislave aj v tomto období pripomína, že v hlavnom meste platí celoročný zákaz používania zábavnej pyrotechniky, a to pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Výnimkou sú len ohňostroje, ktoré odpaľuje profesionálna firma, detská zábavná pyrotechnika kategórie F1 či scénická pyrotechnika. S porušovaním zákazu sa najčastejšie stretáva v období Vianoc a na Silvestra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MsP Barbora Krajčovičová.
„Verejnosti odporúčame rešpektovať zákaz a nepovolenú pyrotechniku nepoužívať. Zvolíte si tak Silvester bez zbytočných rizík,“ skonštatovala Krajčovičová upriamujúc zároveň pozornosť aj na blokové pokuty do výšky 33 eur či v správnom konaní do výšky 500 eur.
Výbuchy vyvolávajú stresové reakcie u ľudí aj u zvierat
Každý rok zaznamenáva polícia už počas vianočného obdobia, ale najmä tesne pred, počas a po silvestrovskej noci desiatky prípadov nerešpektovania zákazu používania zábavnej pyrotechniky. Hliadky sa stretávajú nielen s nelegálnym odpaľovaním, ale aj jej nesprávnym zneškodnením, čo môže viesť napríklad ku vzniku požiarov. Pyrotechnika zároveň môže ohrozovať nielen ľudí, ale aj zvieratá, či už v domácnostiach, zoologickej záhrade, v útulkoch zvierat alebo v mestských lesoch.
Výbuchy pyrotechniky vedú pravidelne k útekom domácich zvierat, vyvolávajú stresové reakcie u starších a citlivých ľudí a spôsobujú problémy so správaním zvierat. Hlasné zvukové a výrazné svetelné efekty predstavujú pre mnohé zvieratá extrémnu záťaž. „Psy a mačky sa v panike často rozbehnú neznámym smerom, stratia orientáciu a končia ako zatúlané alebo zranené. Podobne reaguje aj voľne žijúca zver, pre ktorú môžu náhle výbuchy znamenať ohrozenie života, najmä ak pri úteku narazia na prekážky či vozidlá,“ zdôraznila Krajčovičová.
Zaobchádzanie s pyrotechnikou často končí vážnymi úrazmi
Manipulácia s pyrotechnikou je počas silvestrovskej noci u mnohých ľudí podľa hovorkyne kombinovaná aj s konzumáciou alkoholu, čo ešte zvyšuje riziko úrazov aj konfliktných situácií. Každoročne sa polícia stretáva s prípadmi zranení spôsobených práve neopatrným používaním pyrotechniky, od popálenín a tržných rán po vážnejšie úrazy, pri ktorých je potrebný zásah zdravotníkov.
Aj v tejto súvislosti preto apeluje na zodpovedné správanie sa na verejnosti a rozumný prístup ku konzumácii alkoholu. Rodičom radí, aby sa s deťmi vopred rozprávali o rizikách spojených s používaním pyrotechniky, ale aj o bezpečnom správaní sa počas blížiacich sa silvestrovských a novoročných osláv. Počas nich zároveň odporúča uprednostniť bezpečné a nerizikové formy osláv, napríklad za pomoci svetelných dekorácií alebo tichých svetelných predstavení, ako sú laserové či iné svetelné projekcie.