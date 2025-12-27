Počet výjazdov medziročne klesol.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru počas vianočných sviatkov zaznamenali celkovo 210 zásahov, najviac ich bolo na druhý sviatok vianočný. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali o 34 zásahov menej a v porovnaní s rokom 2023 až o 104 zásahov menej,“ priblížili hasiči. Počas Štedrého dňa mali najviac výjazdov k technickým zásahom (30), ktoré predstavujú napríklad umožnenie vstupu do budovy a tiež k požiarom (26).
Dominovali technické zásahy a požiare
Pomáhali takisto odstraňovať následky 12 dopravných nehôd, asistovali i pri troch ekologických zásahoch, ktoré sa vykonávajú pri podozreniach na únik plynu alebo pri odstraňovaní prevádzkových kvapalín po dopravných nehodách. Na prvý sviatok vianočný hasili 29 požiarov, realizovali 22 technických zásahov, rovnako i 12 výjazdov k dopravným nehodám a trom ekologickým zásahom.
Na „Štefana“ pomáhali likvidovať 31 požiarov a riešiť 22 technických zásahov. Zavolali ich aj k 19 dopravným nehodám a požiadali tiež o jeden ekologický zásah. Medzi požiarmi počas vianočných dní prevažovali tie, ktoré boli v budovách či rekreačných objektoch spôsobené sadzami v komínoch a vykurovacími telesami, početné boli aj požiare kontajnerov.