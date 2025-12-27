Kategórie
TASR
dnes 27. decembra 2025 o 15:27
Čas čítania 0:42

Hasiči počas vianočných sviatkov zasahovali až 210-krát. Privolali ich k požiarom, aj dopravným nehodám

Hasiči počas vianočných sviatkov zasahovali až 210-krát. Privolali ich k požiarom, aj dopravným nehodám
Zdroj: TASR - HaZZ

Počet výjazdov medziročne klesol.

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru počas vianočných sviatkov zaznamenali celkovo 210 zásahov, najviac ich bolo na druhý sviatok vianočný. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

V porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali o 34 zásahov menej a v porovnaní s rokom 2023 až o 104 zásahov menej,“ priblížili hasiči. Počas Štedrého dňa mali najviac výjazdov k technickým zásahom (30), ktoré predstavujú napríklad umožnenie vstupu do budovy a tiež k požiarom (26).

Hasiči zasahovali počas sviatkov aj pri dopravných nehodách.
Hasiči zasahovali počas sviatkov aj pri dopravných nehodách. Zdroj: TASR - HaZZ v Trnave

Dominovali technické zásahy a požiare

Pomáhali takisto odstraňovať následky 12 dopravných nehôd, asistovali i pri troch ekologických zásahoch, ktoré sa vykonávajú pri podozreniach na únik plynu alebo pri odstraňovaní prevádzkových kvapalín po dopravných nehodách. Na prvý sviatok vianočný hasili 29 požiarov, realizovali 22 technických zásahov, rovnako i 12 výjazdov k dopravným nehodám a trom ekologickým zásahom.

25. decembra 2025 o 17:00 Čas čítania 6:07 Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok Vianoce s Mongolmi v ulanbátarskom paneláku: Naše tradície tu nahrádza komunistický sviatok

Na „Štefana“ pomáhali likvidovať 31 požiarov a riešiť 22 technických zásahov. Zavolali ich aj k 19 dopravným nehodám a požiadali tiež o jeden ekologický zásah. Medzi požiarmi počas vianočných dní prevažovali tie, ktoré boli v budovách či rekreačných objektoch spôsobené sadzami v komínoch a vykurovacími telesami, početné boli aj požiare kontajnerov.

Súvisiace témy:
Hasičský a záchranný zbor Vianoce
