Radoslava Juračková
dnes 27. decembra 2025 o 16:17
Čas čítania 0:44

VIDEO: Tunel Višňové využili zdravotníci ešte pred jeho otvorením. Sanitka prevážala do Bratislavy ľudské srdce

Prejazd cez tunel výrazne skrátil celý čas prevozu.

Tunel Višňové slávnostne otvorili 22. decembra. Ešte predtým ako ho sprístupnili bežným vozidlám ho polícia sprístupnila na záchranú ľudského života. Sanitka ním urgentne prevážala na západ krajiny ľudské srdce.  

Diaľniční policajti z oddelenia Kunovec (Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline) asistovali záchranárom pri kritickom prevoze ľudského srdca, informuje o tom Polícia SR na svojej oficiálnej facebookovej stránke. Orgán putoval z Univerzitnej nemocnice v Martine do Bratislavy, kde naň čakal pacient, pre ktorého znamenal novú šancu na život.

Rozhodovali minúty, obchádzka by bola riskantná

Keďže trasa zo Žiliny smerom na západ je aktuálne komplikovaná dopravnými obmedzeniami pod Strečnom, zložky sa rozhodli pre netradičné riešenie. Po vzájomnej koordinácii bol konvoj nasmerovaný priamo cez stále neotvorený tunel Višňové. „Práve táto trasa umožnila výrazne skrátiť čas prevozu a priblížiť záchranu ľudského života o krok bližšie k úspešnému koncu,“ informovala polícia.

Polícia v tejto súvislosti vyzdvihla spoluprácu s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Pracovníci NDS zareagovali na mimoriadnu požiadavku promptne a s vysokou dávkou profesionality umožnili prejazd sanitky so sprievodom cez stavenisko. „Sprevádzali sme srdce s pokorou, rešpektom, ale s pocitom zodpovednosti za jeho rýchlu a bezpečnú cestu za novým životom,“ dodali policajti.

