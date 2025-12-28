Kategórie
Radoslava Juračková
dnes 28. decembra 2025 o 13:20
Čas čítania 1:09

České diaľnice budú od nového roka drahšie. Elektromobily však budú jazdiť zadarmo

České diaľnice budú od nového roka drahšie. Elektromobily však budú jazdiť zadarmo
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Stále je však možnosť, ako kúpiť známku za staré ceny.

Motoristov, ktorí pravidelne jazdia k našim západným susedom, čakajú od nového roka zmeny. Česká republika od januára 2026 zvyšuje ceny diaľničných známok. Ak však plánuješ nákup ročnej známky, existuje legálny spôsob, ako sa zdražovaniu vyhnúť a jazdiť za tohtoročné ceny.

Od začiatku roka 2026 vstúpi do platnosti nový cenník českých diaľničných poplatkov. Ako informuje portál CNN Prima News, zdražovanie sa dotkne všetkých časových variantov, pričom najvýraznejšie ho pocítia majitelia vozidiel so štandardným pohonom (benzín, nafta) a LPG.

Nové ceny od januára 2026

Za ročnú diaľničnú známku po novom zaplatíme 2 570 českých korún (približne 106 eur). Zmeny sa však týkajú aj krátkodobých známok:

30-dňová známka: 480 Kč (cca 20 eur)
10-dňová známka: 300 Kč (cca 12,30 eura)
1-dňová známka: 230 Kč (cca 9,50 eura)

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Ako získať známku za starú cenu?

Vodiči môžu využiť systém tzv. kĺzavej platnosti. Tento mechanizmus umožňuje zakúpiť si známku v predstihu a nastaviť jej začiatok platnosti na neskôr. V praxi to znamená, že ak si zakúpiš ročnú známku ešte pred koncom roka (napríklad na Silvestra), zaplatíš za ňu aktuálnu cenu 2 440 Kč (cca 100 eur). Začiatok jej platnosti si však môžeš v systéme posunúť až o mesiac, teda napríklad na koniec januára. Týmto spôsobom ušetríš a budeš jazdiť lacnejšie takmer celý nasledujúci rok.

Elektromobily a hybridy majú výhody

Pre majiteľov ekologických vozidiel ostávajú podmienky priaznivejšie. Autá na biometán či zemný plyn budú platiť polovicu z bežnej ceny, plug-in hybridy dokonca len štvrtinu.

Dôležitá informácia platí pre majiteľov elektromobilov a áut na vodíkový pohon. Tí majú české diaľnice zadarmo. Pozor si však musia dať vodiči zo zahraničia (vrátane Slovákov). Kým české elektromobily sú oslobodené automaticky na základe registra, zahraniční vodiči musia pred vjazdom na diaľnicu podať oznámenie o oslobodení, inak im hrozí pokuta.

Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
2
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
