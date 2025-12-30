Zatiaľ čo bežní Slováci čelia najväčšiemu zdražovaniu za posledné roky, rezort Roberta Kaliňáka podpisuje zmluvy na kuchynské linky za 24-tisíc eur či dvere za milióny.
Účet za vybavenie v novom sídle ministerstva obrany Roberta Kaliňáka a jeho úradníkov dosiahne 13 miliónov eur. Táto suma však nezahŕňa bežné stoly či stoličky. Bytová agentúra ministerstva obrany (BARMO) podpísala zmluvy s firmou Sytiq na dokončovacie práce, ktoré obsahujú položky s poriadne nadsadenými cenami, informuje portál Aktuality.sk.
Výber z „luxusného“ cenníka (ceny bez DPH):
- Kuchynská linka: 24 000 € (jedna z 22 kusov, pričom cena nezahŕňa spotrebiče ani drez)
- Vstavaná varná doska: viac ako 4 000 €
- Barový pult: 18 000 €
- Vstavaný kávovar: 4 000 € (bežný kávovar za 800 €)
- Lavica na sedenie (1 kus): 4 000 €
- Komoda pod televíziu: viac ako 7 000 €
- Machová stena: 157 000 €
- Dvere v celom objekte: 1,8 milióna €
Celkovo štát zaplatí za nábytok viac ako 850-tisíc eur. Audiovizuálna technika do rokovacej sály vyjde na takmer 430-tisíc eur a obria interiérová obrazovka na ďalších 400-tisíc eur. Sídlo ministerstva obrany sa má nasťahovať do zrekonštruovanej budovy bývalého vojenského internátu Hviezda, ktorý dostal ľudový názov Kukurica.
Drahšia budova pre menej ľudí
Pôvodný projekt Jaroslava Naďa z roku 2021 počítal so sumou 34,8 milióna eur za kombináciu kancelárií a ubytovne. Robert Kaliňák však ubytovaciu časť zrušil a budovu zmenil na čisto administratívnu. Napriek tomu cena vystrelila na takmer 60 miliónov eur.
Analytici z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pritom upozorňujú, že ak by štát zrekonštruoval súčasné sídlo ministerstva, ušetril by 14 miliónov eur. Budova má navyše nadmernú kapacitu, ponúka 750 miest, hoci ministerstvo momentálne zamestnáva len 480 ľudí.
Podozrivé obstarávanie a kontroverzný víťaz
Súťaž sprevádzajú pochybnosti. Agentúra BARMO vylúčila firmu Kami Profit, hoci tá predložila ponuku lacnejšiu o pol milióna eur pri exteriéri a o 2,8 milióna eur pri interiéri. Úradníci firmu vyradili, lebo v päťdňovej lehote nedoplnila požadované doklady.
Víťazná firma Sytiq má za sebou zaujímavú minulosť. Pôvodne ju vlastnil holding MiddleCap, v ktorom pôsobil oligarcha Miroslav Výboh. Hoci ju v roku 2023 kúpili jej manažéri, firma získavala podozrivé štátne zákazky už krátko po svojom založení.