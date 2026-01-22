Tieto pivá sú podľa užívateľov Taste Atlas najhoršie.
Turisti si strednú Európu spájajú nielen s krásnou prírodou a historickými mestami, ale aj s kvalitným pivom. Najmä Česko sa často považuje za pivný raj, kde sa pivo čapuje na každom rohu. Stránka Taste Atlas zostavila rebríček najhorších pív zo strednej Európy, ktoré najviac sklamali návštevníkov aj miestnych. Do top 3 sa dostalo aj známe české pivo.
TasteAtlas zostavuje svoje rebríčky na základe hodnotenia používateľov. Rebríček nezahŕňa hlasovanie botov alebo lokálnych patriotov, ktorí nehodnotia objektívne a snažia sa len propagovať svoju rodnú krajinu.
Rebríček 15 najhorších pív:
- Roggenbier (Nemecko)
- Herfstbok (Holandsko)
- Kulmbacher Bier (Nemecko)
- Brněnské pivo (Česko)
- Maibock (Nemecko)
- Grisette (Belgicko)
- Březnický ležák (Česko)
- Bière brut (Belgicko)
- Vienna lager (Rakúsko)
- Dortmunder Export (Nemecko)
- Eisbock (Nemecko)
- Belgian brown ale (Belgicko)
- Faro (Belgicko)
- German Pilsner (Nemecko)
- Rauchbier (Nemecko)
Rebríček najhorších českých pív nájdeš tu.
