Ukrajina bojuje s následkami mrazov bez kúrenia a elektriny.
Vír extrémne chladného vzduchu prináša najnižšie teploty za posledné roky. Počas tohto víkendu nočné mrazy vo východnej Európe klesnú až na -30 °C. Studený vzduch sa postupne rozšíri aj na slovenské územie a prinesie síce slnečný, ale mrazivý víkend. Na severe a východe krajiny teploty klesnú až k -20 °C. Stránka iMeteo informuje, že najtvrdšie mrazy zasiahnu východ Slovenska.
Tento jav najviac potrápi Ukrajinu, kde sú ľudia bez kúrenia a elektriny. Ďalšie problémy hlási juh Ruska, presnejšie Belgorodská oblasť, kde úrady vyhlásili núdzový stav.
15. januára 2026 o 9:41 Čas čítania 0:34 Je koniec deepfakom a spicy moodu. Nástroj umelej inteligencie už nebude obnažovať ľudí
15. januára 2026 o 9:00 Čas čítania 0:48 Francúzsko posiela vojská do Grónska. Macron upozornil, že akýkoľvek útok na suverenitu spojenca bude mať dôsledky