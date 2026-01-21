Po Trumpových vyhrážkach rastú obavy z vojenskej eskalácie v regióne.
Prezident USA Donald Trump v stredu pohrozil Iránu zničením v prípade, že by tento štát naňho zosnoval útok. Povedal to pre americkú televíziu NewsNation, píše o tom správa agentúry DPA.
„Celá krajina vyletí do vzduchu,“ pohrozil Iránu šéf Bieleho domu. Dodal, že „ak sa niečo stane, vymažú ich z povrchu zemského“. Odpovedal tak na otázku o správach, že vedenie Iránu mu údajne hrozí smrťou.
Po Trumpových vyhrážkach a osobných útokoch zo strany iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího rastú obavy z vojenskej eskalácie v regióne. Americký prezident sa nedávno vyslovil za zmenu režimu v Iráne. Hlava štátu Masúd Pezeškiján tvrdí, že agresia voči Chameneímu by znamenala vyhlásenie vojny iránskemu národu.