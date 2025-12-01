Ministerstvo investícií pripravuje nový zákon, ktorý má chrániť maloletých v digitálnom priestore a nastaviť jasné pravidlá pre sociálne siete, online identitu a bezpečnosť detí na internete.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripraví nový zákon o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore. Vznikne pre to pracovná skupina zložená z rôznych odborníkov. Avizoval to rezortný šéf Samuel Migaľ (nezávislý) a príslušný štátny tajomník Radoslav Štefánek na pondelkovej tlačovej konferencii. Podotkli, že zákon bude pokrývať niekoľko oblastí. Témami sú aj minimálny vek pre prístup detí k sociálnym sieťam či ochrana identity maloletých v online priestore i v súvislosti s deepfake videami. Ministerstvo navrhuje zakázať sociálne siete deťom do 16 rokov. Otvárajú tiež otázku existencie detských influencerov.
„Pripravíme nový zákon o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore - moderný, funkčný, presne zacielený na riziká dnešnej doby, bez ideológie, so silným dôrazom na prevenciu, zodpovednosť platforiem a bezpečnú digitálnu budúcnosť detí," uviedol Migaľ.
Štefánek informoval, že o vzniku zákona viedli širokú odbornú debatu aj naprieč ostatnými rezortmi. „MIRRI si ho berie na zodpovednosť a doručíme ho v najkratšej možnej dobe," povedal. Ako doplnili, do medzirezortného pripomienkového konania by zákon mohol ísť v prvom štvrťroku budúceho roka.
Migaľ priblížil aj ďalšie kroky, ktoré MIRRI zrealizuje. Vznikne nové špecializované oddelenie pre ochranu a prevenciu detí v digitálnom priestore. „Bude to centrum expertízy, koordinácie a metodickej podpory pre štát, školy, rodičov aj pre rôzne platformy. Budeme koordinovať všetky aktivity štátu v tejto oblasti, aby nešli paralelne, ale aby tvorili jeden ucelený systém ochrany," objasnil minister. Avizoval tiež spustenie grantovej schémy pre tretí sektor v spolupráci s Digitálnou koalíciou a realizovanie osvetovej kampane pre deti, rodičov aj školy.
Komisár pre deti Jozef Mikloško považuje nastavenie vekového limitu na sociálnych sieťach pre deti za prioritu. Poukázal aj na štatistiky týkajúce sa závislosti mladistvých na sociálnych sieťach. „Zhruba 25 percent detí už vykazuje veľké množstvo závislosti," uviedol. Ako dôležité vníma tiež zadefinovanie, čo sociálne siete vlastne sú. Podľa prevádzkového riaditeľa Digitálnej koalície Pavla Šeda je podstatná aj osveta a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti. Zdôraznil, že intervencia má okrem detí smerovať na učiteľov, rodičov či zákonných zástupcov, ktorí majú tejto problematike porozumieť.