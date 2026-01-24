Prvé predpovede naznačujú nadpriemerne teplú jar a v lete zvýšené riziko vĺn horúčav a búrok.
Silné januárové mrazy potrápia Slovensko ešte niekoľko týždňov, no podľa dlhodobých predpovedí ide len o dočasný stav. Modely naznačujú nadpriemerne teplú jar a rok, ktorý by sa mohol zaradiť medzi najteplejšie v histórii.
Január sa tak radí medzi najchladnejšie za posledných približne 15 rokov, informuje portál focus.de.
Z dlhodobého hľadiska však meteorologické modely hovoria o výraznej zmene. Ako informuje ČT24, tento rok by sa podľa analýz historických dát mohol zaradiť medzi štyri najteplejšie. Prvé predpovede naznačujú nadpriemerne teplú jar a v lete zvýšené riziko vĺn horúčav a búrok, čo súvisí s vývojom klimatického javu El Niño.