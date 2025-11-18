Slovensko sa pripája k európskej sieti Peppol pre bezpečnú elektronickú výmenu faktúr.
- Slovensko sa od budúceho roka zapojí do európskej siete Peppol, ktorá poskytuje jednotný a bezpečný systém na elektronickú výmenu faktúr.
- Finančná správa oznámila, že krok má zjednodušiť podnikanie, zrýchliť administratívne procesy a znížiť náklady firmám aj verejnému sektoru.
Širší kontext: Podnikatelia budú môcť posielať aj prijímať faktúry v jednotnom formáte, čo zrýchli spracovanie dokumentov a obmedzí chybovosť pri prepisovaní údajov. Podľa Finančnej správy e-faktúra dokáže podnikateľom skresať náklady na spracovanie až o desiatky percent.
Výhody systému vidí aj štát. Verejné inštitúcie získajú rýchlejší a prehľadnejší spôsob kontroly výdavkov, čo má prispieť k efektívnejšiemu hospodáreniu. Lacnejšie a jednoduchšie procesy by sa podľa rezortu mohli prejaviť aj v kvalitnejších službách pre občanov. Viac nájdeš na tomto webe.
