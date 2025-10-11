Kategórie
dnes 11. októbra 2025 o 13:10
Čas čítania 0:37

SNS chce, aby niektorí živnostníci neplatili odvody. Oslobodenie by sa týkalo tých s príjmom do 10-tisíc eur ročne

Kategória:
Slovensko
SNS chce, aby niektorí živnostníci neplatili odvody. Oslobodenie by sa týkalo tých s príjmom do 10-tisíc eur ročne
Zdroj: TASR/František Iván

SNS chce oslobodiť niektorých živnostníkov od sociálnych a zdravotných odvodov.

  • Slovenská národná strana chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov.
  • Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom financií SR.
  • Živnostníci, ktorých ročný príjem je nižší ako 10-tisíc eur a zároveň sú i zamestnaní na trvalý pracovný pomer, by mali byť od odvodov podľa SNS oslobodení.

Citát: „Je logické, že ak napríklad učiteľ v hlavnom pracovnom pomere si popri zamestnaní privyrába ako prekladateľ, nemal by platiť duplicitne odvody. Zároveň však platí, že každý živnostník by mal prispievať aspoň v minimálnej miere, aby mu v budúcnosti vznikol nárok na dôchodok či zdravotnú starostlivosť,“ uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Širší kontext: Podľa SNS je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok. SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.

Prečítaj si aj tieto články:

8. októbra 2025 o 18:44 Čas čítania 0:48 Veľká zmena pre živnostníkov. Od budúceho roka neplatia transakčnú daň Veľká zmena pre živnostníkov. Od budúceho roka neplatia transakčnú daň
25. septembra 2025 o 18:46 Čas čítania 0:57 Mnohí Slováci si od budúceho roka priplatia. Výrazný dopad pocítia hlavne živnostníci Mnohí Slováci si od budúceho roka priplatia. Výrazný dopad pocítia hlavne živnostníci
1. októbra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:43 PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani? PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
odvody, živnosť, živnostník
Zdroj: TASR/František Iván
Náhľadový obrázok: TASR/František Iván
