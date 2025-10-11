SNS chce oslobodiť niektorých živnostníkov od sociálnych a zdravotných odvodov.
- Slovenská národná strana chce oslobodiť niektoré typy živnostníkov od platenia sociálnych a zdravotných odvodov.
- Rokuje o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s Ministerstvom financií SR.
- Živnostníci, ktorých ročný príjem je nižší ako 10-tisíc eur a zároveň sú i zamestnaní na trvalý pracovný pomer, by mali byť od odvodov podľa SNS oslobodení.
Citát: „Je logické, že ak napríklad učiteľ v hlavnom pracovnom pomere si popri zamestnaní privyrába ako prekladateľ, nemal by platiť duplicitne odvody. Zároveň však platí, že každý živnostník by mal prispievať aspoň v minimálnej miere, aby mu v budúcnosti vznikol nárok na dôchodok či zdravotnú starostlivosť,“ uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Širší kontext: Podľa SNS je potrebné rozlišovať poctivých živnostníkov a tých, ktorí sa vyhýbajú systému a potom od štátu požadujú zdravotníctvo či dôchodok. SNS podľa Škopcovej verí, že sa jej podarí presvedčiť koaličných partnerov, aby podporili jej návrh.
