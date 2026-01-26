Budapešť avizovala, že zákaz napadne na Súdnom dvore EÚ.
Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Budapešť avizovala, že zákaz napadne na Súdnom dvore EÚ.
Zákaz sa bude týkať skvapalneného zemného plynu (LNG) aj plynu dodávaného plynovodmi. Pre LNG má začať platiť od konca tohto roka, pre potrubný plyn najneskôr do jesene 2027.
Cieľom je zbaviť sa závislosti od ruského plynu
Nariadenie schválili ministri členských štátov na zasadnutí Rady EÚ v Bruseli. Po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ nadobudne platnosť a bude záväzné pre všetky krajiny Únie. Cieľom je zbaviť sa závislosti od ruského plynu a posilniť energetickú bezpečnosť Európy.
Členské štáty budú musieť pri dovoze plynu overovať jeho pôvod. Porušenie pravidiel môže viesť k vysokým pokutám, až 2,5 milióna eur pre jednotlivcov a minimálne 40 miliónov eur pre firmy.
Do 1. marca musia krajiny EÚ pripraviť plány, ako nahradia ruský plyn inými zdrojmi, a firmy budú musieť nahlásiť existujúce zmluvy na jeho dodávky. V prípade vážnej krízy môže Európska komisia zákaz dočasne pozastaviť, maximálne na štyri týždne.