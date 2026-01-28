Ak máte doma teplomer alebo iný nebezpečný produkt, predajca je povinný vrátiť vám peniaze alebo výrobok vymeniť za bezpečný kus.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) sťahuje z predaja vpichový digitálny teplomer Power+TP101 (pôvodom z Číny), informuje SOI na svojom webe. Výrobok predstavuje vážne riziko pre životné prostredie. Laboratórne testy odhalili v spájke teplomera extrémne prekročené limity toxických látok:
- Olovo (Pb): namerali 36,8 % (povolený limit je len 0,1 %).
- Kadmium (Cd): namerali 0,104 % (povolený limit je 0,01 %).
Prestaňte výrobok používať vo verejnom záujme ochrany prostredia. Vráťte ho predajcovi, ktorý vám musí ponúknuť nápravu:
- Opravu teplomera,
- výmenu za bezpečný kus,
- alebo vrátenie peňazí (v plnej výške).
SOI už zakázala ďalší predaj a nariadila predajcovi stiahnuť výrobok z trhu a informovať zákazníkov. Ak predajca nestihne opravu či výmenu v primeranej lehote, máte automatické právo na vrátenie peňazí. Odhalili aj ďalšie dva nebezpečné výrobky z Číny, ktoré ohrozujú zdravie detí a životné prostredie.
- 1. Hydrogélové guľôčky do pištole (Model: YG78-70)
Tieto farebné guľôčky v plastovej nádobe predstavujú pre deti mechanické riziko. V čom spočíva nebezpečenstvo: Guľôčky po namočení zväčšia svoj objem až o 250 %, hoci norma povoľuje maximálne 50 %. Ak dieťa guľôčku prehltne, tá v tele narastie a môže spôsobiť nepriechodnosť alebo až perforáciu (prederavenie) čriev.
- 2. LED halloweenska maska JUMI® (Model: H-871472)
Čierna svietiaca maska so zeleným káblom predstavuje vážne environmentálne riziko. Laboratórium v spájke nameralo extrémne množstvo ťažkých kovov.
- Olovo (Pb): namerali 42,8 % (limit je 0,1 %).
- Kadmium (Cd): namerali 0,113 % (limit je 0,01 %).
SOI odporúča obe hračky okamžite prestať používať. Ak ste ich už kúpili, vráťte ich predajcovi. Máte právo vybrať si z týchto možností:
- Oprava výrobku (ak je možná),
- výmena za bezpečný výrobok rovnakej hodnoty,
- vrátenie peňazí (ak predajca neponúkne inú nápravu v primeranom čase).
Inšpekcia už predajcom nariadila stiahnuť oba produkty z trhu a zamedziť ich ďalšiemu predaju. Predajcovia musia o nebezpečenstve povinne informovať aj svojich zákazníkov.