Technici momentálne pracujú na odstránení chyby, pričom mesto sľubuje, že o opätovnom spustení systému bude verejnosť včas informovať.
Bratislava hlási v stredu výpadok systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Magistrát preto dočasne pozastavil kontrolu parkovacích lístkov v dotknutých zónach a o situácii informuje na sociálnej sieti.
„Z dôvodu technickej chyby aktuálne nefunguje úhrada parkovného v zónach PAAS. Do odvolania preto nebudeme kontrolovať úhradu parkovného,“ konštatuje bratislavský magistrát. Hlavné mesto ubezpečuje vodičov, že technici už na riešení problému pracujú. O opätovnom spustení kontrol bude mesto včas informovať.
„Úhrada parkovného v zónach PAAS je opäť funkčná, kontroly budú obnovené od 12.00,“ odkazuje bratislavský magistrát.