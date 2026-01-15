Predajca sa alibisticky odvoláva na zásah inšpekcie.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) preverila webové rozhranie www.trendtravel.sk. Inšpektorom sa v registri WHOIS (SK-NIC) nepodarilo jednoznačne určiť držiteľa domény, keďže je zaregistrovaná na súkromnú osobu. Web pri ponukách zamlčiava, pre ktorú cestovnú kanceláriu zájazdy sprostredkúva, a zákazník tak netuší, kto nesie zodpovednosť za ich poskytnutie. Stránka navyše neuvádza žiadne informácie o poistení proti úpadku organizátora, informuje SOI na svojom webe.
Prevádzkovateľ webu ignoruje zákonom vyžadované identifikačné údaje a neposkytuje informácie, ktoré ukladá zákon o zájazdoch. Z dostupných zistení vyplýva, že predávajúci zrušil zájazdy, no ľuďom doteraz nevrátil peniaze. Predajca navyše zákazníkom klame, keď tvrdí, že zájazdy zrušil pre zásah SOI. Inšpekcia však žiadnu jeho činnosť nepozastavila.
SOI v súčasnosti vykonáva ďalšie kroky, aby odhalila skutočnú totožnosť prevádzkovateľa tohto webu.