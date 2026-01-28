Premiér nateraz na otázky o svojom skutočnom pocite z návštevy neodpovedá.
Hoci sa Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vyjadril o stretnutí s Donaldom Trumpom veľmi pozitívne, európski diplomati vykresľujú úplne iný obraz. Podľa ich slov sa slovenskému premiérovi nezdal prezident USA duševne v poriadku. Andrej Danko dokonca vyhlásil, že premiér pôsobil po rozhovore vystrašene. O znepokojení Roberta Fica informoval aj portál Politico.
Stretnutie s Trumpom údajne zanechalo Fica v šoku z prezidentovho duševného stavu. Svoje pocity mal tlmočiť lídrom EÚ, čo potvrdilo päť európskych diplomatov oboznámených s priebehom rozhovoru. Podľa jedného z nich pôsobil slovenský premiér traumatizovane a šéfa Bieleho domu opísal ako niekoho, kto prišiel o rozum.
Na summite v Bruseli mal Fico označiť Trumpa za nebezpečného. Portál Politico považuje tieto vyjadrenia za mimoriadne závažné, keďže premiér dlhodobo patrí k protrumpovským politikom. Robert Fico ani po týždni od návratu nezvolal tlačovú besedu. Odmieta odpovedať na otázku, či ho rozhovor vystrašil, a tvrdí, že o svojej ceste do USA s Andrejom Dankom nikdy nediskutoval.