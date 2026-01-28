Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 28. januára 2026 o 9:41
Čas čítania 0:37

Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Premiér Fico vraj o Trumpovi povedal, že prišiel o rozum a je nebezpečný. Vyjadril sa tak pred európskymi lídrami
Zdroj: facebook/ Úrad vlády Slovenskej republiky

Premiér nateraz na otázky o svojom skutočnom pocite z návštevy neodpovedá.

Hoci sa Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vyjadril o stretnutí s Donaldom Trumpom veľmi pozitívne, európski diplomati vykresľujú úplne iný obraz. Podľa ich slov sa slovenskému premiérovi nezdal prezident USA duševne v poriadku. Andrej Danko dokonca vyhlásil, že premiér pôsobil po rozhovore vystrašene. O znepokojení Roberta Fica informoval aj portál Politico.

Stretnutie s Trumpom údajne zanechalo Fica v šoku z prezidentovho duševného stavu. Svoje pocity mal tlmočiť lídrom EÚ, čo potvrdilo päť európskych diplomatov oboznámených s priebehom rozhovoru. Podľa jedného z nich pôsobil slovenský premiér traumatizovane a šéfa Bieleho domu opísal ako niekoho, kto prišiel o rozum.

Na summite v Bruseli mal Fico označiť Trumpa za nebezpečného. Portál Politico považuje tieto vyjadrenia za mimoriadne závažné, keďže premiér dlhodobo patrí k protrumpovským politikom. Robert Fico ani po týždni od návratu nezvolal tlačovú besedu. Odmieta odpovedať na otázku, či ho rozhovor vystrašil, a tvrdí, že o svojej ceste do USA s Andrejom Dankom nikdy nediskutoval.

28. januára 2026 o 9:05 Čas čítania 0:21 Platí nový zákaz pri vstupe k našim susedom. Vodičov konkrétnych značiek nepustia za hranice Platí nový zákaz pri vstupe k našim susedom. Vodičov konkrétnych značiek nepustia za hranice
28. januára 2026 o 8:29 Čas čítania 0:47 6 najväčších ekonomík EÚ plánuje vlastný blok. Už nie je možné pokračovať v doterajšom prístupe, odkázal nemecký vicekancelár 6 najväčších ekonomík EÚ plánuje vlastný blok. Už nie je možné pokračovať v doterajšom prístupe, odkázal nemecký vicekancelár
28. januára 2026 o 7:50 Čas čítania 0:18 Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú jednu šaržu obľúbenej dojčenskej výživy Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú jednu šaržu obľúbenej dojčenskej výživy
fico stretnutie s trumpom
Zdroj: Úřad vlády Slovenské republiky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Robert Fico
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Platí nový zákaz pri vstupe k našim susedom. Vodičov konkrétnych značiek nepustia za hranice
Platí nový zákaz pri vstupe k našim susedom. Vodičov konkrétnych značiek nepustia za hranice
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
včera o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
včera o 14:39
KALKULAČKA: Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
KALKULAČKA: Koľko dostaneš počas tehotenstva? Vypočítaj si výšku tehotenského príspevku v roku 2026
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa pripomína dôležitú povinnosť pre firmy. Ide o evidenčné listy dôchodkového poistenia
2
včera o 06:24
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
pred 2 dňami
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
20. 1. 2026 6:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerala minimálna mzda v Európe v roku 2025. Na koľkom mieste bolo Slovensko?
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
Sociálna poisťovňa zavádza novinku: Ľuďom pošle dôležitú informáciu, už je známy prvý termín v roku 2026
24. 1. 2026 7:22
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
KALKULAČKA: Koľko ti zostane z výplaty v roku 2026? Pozri si výpočet čistej mzdy
Lifestyle news
Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
pred 4 minútami
Hodiny posledného súdu sú bližšie ku katastrofe než kedykoľvek predtým. Od polnoci nás delí už iba 85 sekúnd
pred 50 minútami
Sydney Sweeney spúšťa značku spodnej bielizne. Sprevádza ju provokatívna kampaň
pred hodinou
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
pred 3 hodinami
Zverejnili rebríček najlepších jedál zo zemiakov. Na druhom mieste nájdeš tradičnú slovenskú pochúťku
včera o 16:28
Robbie Williams sa stal najúspešnejším britským interpretom. Predbehol dokonca aj Beatles
včera o 15:41
Rihanna sa pochválila úspechom svojho partnera A$AP Rockyho: „Otecko môjho bábätka má album na prvej priečke!“
včera o 15:06
V Bratislave otvorili prvé butikové kino. Edison Filmhub je viac než len miestom, kam si odskočíš na film
včera o 14:21
Sledovanie spánku pomocou smart zariadení môže viac uškodiť než pomôcť. Odborníci varujú pred jednou chybou
včera o 13:39
Slovensko Všetko
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
pred 11 minútami
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Pri jej výpočte zohráva úlohu nielen počet osôb v byte, ale aj lokalita či spôsob dodávky tepla.
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
pred hodinou
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
dnes o 07:11
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
včera o 20:03
Ktoré stredné odborné školy patria k špičke na Slovensku? Rebríček ukázal jasného lídra
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
pred 47 minútami
Ak vlastníš tento teplomer, vrátia ti peniaze. Testy v ňom preukázali prekročené limity toxických látok
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
včera o 19:35
NOVÁ INVESTIČNÁ KALKULAČKA: Zisti, koľko môžeš zarobiť pri pravidelnom aj jednorazovom investovaní
Zahraničie Všetko
Platí nový zákaz pri vstupe k našim susedom. Vodičov konkrétnych značiek nepustia za hranice
pred 2 hodinami
Platí nový zákaz pri vstupe k našim susedom. Vodičov konkrétnych značiek nepustia za hranice
pred 3 hodinami
6 najväčších ekonomík EÚ plánuje vlastný blok. Už nie je možné pokračovať v doterajšom prístupe, odkázal nemecký vicekancelár
1
včera o 09:11
Nebezpečné vírusové ochorenie opäť ohrozuje Európu. WHO vyzýva na očkovanie
Slovensko Všetko
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
pred 11 minútami
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
pred hodinou
Slovákom chodia do schránok falošné predvolania od polície. Nesedí na nich jedna základná vec
dnes o 07:11
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
Ekonomika Všetko
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
2
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
23. 1. 2026 13:47
Finančná správa upozorňuje Slovákov na dôležité termíny. Na niektoré máš už iba zopár dní
1
pred 2 dňami
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
pred hodinou
Ako ťa môžu (a nemôžu) firmy kontaktovať? Pozri si právne pravidlá nevyžiadaných e-mailov, SMS a hovorov (PREHĽAD)
Kedy firmy konajú v súlade so zákonom a kedy už prekračujú hranicu?
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
1
pred 2 dňami
Nové pravidlá DPH strašia podnikateľov likvidačnými sumami. Štát zvažuje prísny zásah
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
2
pred 2 dňami
Kto má nárok na adresnú energopomoc a kto nie? Prehľad pravidiel, ktoré rozhodujú o účtoch za energie
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
pred 3 dňami
Zrážky zo mzdy v roku 2026: Aké sumy môže zamestnávateľ strhnúť a čo vám musí zostať
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
22. 1. 2026 16:45
Zásah USA v Grónsku by mohol rozbiť NATO. Experti tvrdia, že Slovensko by do novej aliancie pozvánku asi nedostalo
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia