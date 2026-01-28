Vieme, na ktoré značky si musia vodiči u našich susedov dávať pozor.
Poľsko zavádza prísne obmedzenia pre majiteľov čínskych elektromobilov značiek BYD, MG, Geely či Omoda, ale aj pre americkú Teslu. Tieto vozidlá po novom nielenže do krajiny nevojdú, ale ani nezaparkujú. Poľské úrady odôvodňujú tento krok obavami z úniku citlivých dát, ktoré by mohli zneužiť cudzie tajné služby, informuje Notes from Poland.
Moderné senzory v týchto autách totiž dokážu vytvárať detailné mapy vojenskej infraštruktúry a monitorovať pohyb personálu. Hoci podobnou technológiou disponujú aj autá vyrobené v Európe, ich výrobcovia však musia striktne dodržiavať európske pravidlá GDPR.
