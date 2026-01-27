Excelovali aj ďalšie školy z rôznych regiónov Slovenska.
Lídrom medzi strednými odbornými školami zostáva Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave, ktorá ako jediná dosiahla hodnotenie nad deväť bodov. Viac než polovica jej študentov študuje v bilingválnych odboroch, vďaka čomu patrí medzi školy s excelentnými výsledkami, rebríček zverejnilo INEKO.
Druhé miesto opäť obsadila Obchodná akadémia v Žiline, tretie Súkromná spojená škola v Štúrove. V prvej desiatke sa dlhodobo držia aj školy v Poprade, Dubnici nad Váhom, Prešove a Košiciach. Po ročnej prestávke sa medzi najlepšie vrátila SPŠ v Nitre.
Najväčšie medziročné zlepšenie zaznamenala SOŠ chemická v Hlohovci, z dlhodobého hľadiska si najviac polepšila SOŠ v Starej Ľubovni.
|Názov školy
|Ulica
|Obec
|1. Obchodná akadémia
|Kukučínova 2
|
Trnava
|2. Obchodná akadémia
|Veľká okružná 32
|
Žilina
|3. Súkromná spoj. šk. (obchodná akadémia)
|Svätého Štefana 36
|Štúrovo
|4. Súkromná SOŠ (Tatranská akadémia)
|
Ul. 29. augusta 4812
|
Poprad
|5. Stredná priemyselná škola
|
Obrancov mieru 1
|Dubnica nad Váhom
|6. SPŠ elektrotechnická
|Plzenská 1
|Prešov
|7. SPŠ elektrotechnická
|Komenského 44
|
Košice – Sever
|8. Stredná priemyselná škola
|Fraňa Kráľa 20
|
Nitra
|9. Súkromná SOŠ
|
Saleziánska 18
|
Žilina
|10. Spojená škola
|
Slančíkovej 2
|
Nitra