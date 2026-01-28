Celkovo hodnotili 174 gymnázií na Slovensku.
Lídrom medzi gymnáziami zostáva Gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave (GAMČA). Vyniká výsledkami maturít, úspechmi v súťažiach aj uplatnením absolventov. Zaujímavosťou je, že ešte pred ôsmimi rokmi bolo až na 23. mieste, no postupne sa prepracovalo na vrchol, rebríček zverejnil INEKO.
Druhé miesto získalo Gymnázium Jura Hronca v Bratislave, tretie Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici. Bratislava výrazne dominuje, až päť z prvých šiestich gymnázií sídli v hlavnom meste.
Na štvrté miesto kleslo Gymnázium Poštová v Košiciach, ktoré vlani rebríček viedlo. Výrazný posun zaznamenali gymnáziá v Poprade a Sučanoch, ktoré sa dostali do prvej desiatky. Najväčší medziročný nárast bodov dosiahlo Gymnázium v Detve a za dlhodobého „skokana“ bolo označené Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici.
|Názov školy
|
Ulica
|
Obec
|Gymnázium
|
Grösslingová 18
|
Bratislava – Staré Mesto
|Gymnázium Jura Hronca
|Novohradská 3
|Bratislava – Ružinov
|Škola pre mimoriadne nadané deti
|Teplická 7
|
Bratislava – Nové Mesto
|Gymnázium
|Poštová 9
|
Košice – Staré Mesto
|Gymnázium
|
Metodova 2
|
Bratislava – Ružinov
|1. súkromné gymnázium v Bratislave
|Bajkalská 20
|
Bratislava – Ružinov
|Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
|J. G. Tajovského 25
|Banská Bystrica
|Gymnázium
|
Varšavská cesta 1
|Žilina
|Spojená škola – Gym
|Dominika Tatarku 7
|
Poprad
|Bilingválne gymnázium
|Komenského 215
|Sučany