Zistite, ako tento podvod včas odhaliť.
V e-mailovej schránke ti môže po novom pristáť „predvolanie“ od polície. S najväčšou pravdepodobnosťou však ide o podvod, ktorý sa šíri internetom, pretože Polícia SR neposiela predvolania e-mailom, informuje polícia na svojej sociálnej sieti.
Je dôležité o tomto podvode informovať najmä starších príbuzných, ktorí majú s internetom menej skúseností. Policajný zbor ťa v prípade predvolania kontaktuje výhradne telefonicky alebo klasickou poštou. Podvodné e-maily navyše často obsahujú gramatické chyby. Ak takúto správu dostaneš, na nič neklikaj a okamžite ju nahlás ako spam.
28. januára 2026 o 7:11 Čas čítania 0:49 REBRÍČEK: Toto sú najlepšie gymnáziá na Slovensku, hlavné mesto dominuje
28. januára 2026 o 7:50 Čas čítania 0:18 Upozornenie pre rodičov: Z predaja sťahujú jednu šaržu obľúbenej dojčenskej výživy