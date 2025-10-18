Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou dokončila vývoj aplikácie pre QR platby.
Finančná správa v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou dokončila vývoj aplikácie pre QR platby. Tento typ platby je jednoduchý a bezpečný. Zákazník platí pomocou smartfónu bez využitia platobného terminálu. Funguje to tak, že registračná pokladnica vygeneruje jedinečný QR kód, ktorý zákazník jednoducho naskenuje pomocou kamery na telefóne. Platba sa automaticky predvyplní a po potvrdení zaplatí, informuje financnasprava.sk.
Systém bude využívať šifrovacie protokoly a notifikácie pomocou Notifikátora okamžitých platieb. Peniaze sa na účet predávajúceho pripíšu za pár sekúnd, čo zrýchľuje cash flow a znižuje administratívnu záťaž. 1. novembra 2025 začne jej pilotné testovanie v uzavretom režime a 15. januára 2026 odštartuje verejný pilot. Od 1. marca 2026 pri nákupoch nad 1 euro budú podnikatelia povinní poskytnúť zákazníkom možnosť bezhotovostnej platby.
Zákazníci tak nebudú potrebovať hotovosť ani na trhoch, v stánkoch či malých prevádzkach. Cieľ bol priniesť zákazníkom nový bezpečný bezhotovostný spôsob platby a ponúknuť podnikateľom dostupnú alternatívu bez zvýšených nákladov a poplatkov. „Rozšírenie QR platieb pomôže navyše obmedziť priestor pre šedú ekonomiku a zvýšiť transparentnosť finančných tokov. Elektronické evidovanie platieb zlepší výber daní bez zvyšovania daňového zaťaženia. Slovensko tak od roku 2026 vstúpi do novej éry bezhotovostných platieb, ktoré prinesú výhody pre podnikateľov, spotrebiteľov aj štát.
„Naším cieľom je priniesť zákazníkom ďalší pohodlný a bezpečný spôsob bezhotovostného platenia a zároveň ponúknuť podnikateľom dostupnú alternatívu bez zvýšených nákladov a poplatkov,“ hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiss a dodáva: „Rozšírenie QR platieb pomôže navyše obmedziť priestor pre šedú ekonomiku a zvýšiť transparentnosť finančných tokov. Elektronické evidovanie platieb zlepší výber daní bez zvyšovania daňového zaťaženia. Slovensko tak od roku 2026 vstúpi do novej éry bezhotovostných platieb, ktoré prinesú výhody pre podnikateľov, spotrebiteľov aj štát."