Doteraz nebolo zistené žiadne protiprávne konanie inej osoby.
Polícia na sociálnej sieti vyzýva verejnosť, aby prestala šíriť konšpirácie a nepravdivé informácie o tragickej udalosti pri Veľkom Mederi. Prípad, ktorý sa stal minulú stredu (21. januára) na ceste medzi Dolným Štálom a Veľkým Mederom, polícia od začiatku vyšetruje ako dopravnú nehodu.
Dopravní policajti vykonali všetky potrebné úkony a zabezpečili dostatok dôkazov. Doteraz nezistili žiadne protiprávne konanie inej osoby. Polícia zároveň žiada verejnosť, aby rešpektovala prebiehajúce vyšetrovanie a brala ohľad na pozostalých po 31-ročnej Monike Jakliovej, ktorá pri nehode zahynula.
