Natália Mišániová
dnes 1. februára 2026 o 7:15
Čas čítania 0:46

Hnevajú ťa nevyžiadané reklamy a spamy? Vysvetľujeme, kedy ťa firmy môžu kontaktovať

Hnevajú ťa nevyžiadané reklamy a spamy? Vysvetľujeme, kedy ťa firmy môžu kontaktovať
Zdroj: Unsplash/Yura Fresh/volně k užití

Zákon presne určuje, kedy nás firmy môžu kontaktovať legálne.

Nie každá správa od firmy je automaticky spam. Zákon pozná viacero situácií, keď vás môže podnikateľ osloviť aj bez toho, aby ste mu dali výslovný súhlas.

Keď ste už zákazníkom

Ak ste si od firmy niečo kúpili a poskytli jej kontakt, môže vám posielať ponuky na podobné produkty alebo služby. Nesmie však ísť o úplne nesúvisiacu reklamu. Firma musí byť vždy jasne identifikovateľná a z marketingových správ sa musíte vedieť jednoducho a bezplatne odhlásiť.

Keď ide o informácie, nie o reklamu

Správy o stave objednávky, zmenách služieb, zatvorení pobočky alebo plnení zmluvných povinností sa nepovažujú za marketing. Firmy ich môžu posielať aj bez súhlasu a spravidla z nich nie je možné sa odhlásiť, keďže ide o servisnú alebo zákonom vyžadovanú komunikáciu.

Keď ste udelili súhlas

Ak ste sa prihlásili na odber noviniek, zapojili do súťaže alebo výslovne súhlasili s reklamou, firma vás môže kontaktovať v rozsahu, na ktorý ste súhlas dali. Takýto súhlas musí byť dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Čo zákon zakazuje

Firmy nesmú ľudí kontaktovať automatickými hovormi, SMS či e-mailmi len preto, aby si od nich dodatočne vyžiadali súhlas s reklamou. Získavanie súhlasu prostredníctvom spamu je podľa zákona neprípustné.

Mobil, iphone, telefon
Zdroj: Unsplash.com
