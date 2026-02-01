Sirotský dôchodok má pomôcť deťom po úmrtí rodiča alebo osvojiteľa.
Ak chceš vedieť, akú sumu môžeš zo sirotského dôchodku dostať, pomôže ti online kalkulačka, ktorú zverejnil na webe FinReport. Stačí zadať výšku dôchodku zosnulého rodiča alebo sumu, na ktorú by mal nárok.
Čo je sirotský dôchodok
Ide o mesačnú dávku zo Sociálnej poisťovne, ktorá má pomôcť dieťaťu po úmrtí rodiča alebo osvojiteľa. Ak zomreli obaja rodičia, dieťa môže poberať dôchodok po každom z nich zvlášť.
Kto má nárok
Nárok má nezaopatrené dieťa, ak zosnulý rodič poberal dôchodok, splnil podmienky na jeho priznanie alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu. Po pestúnovi nárok nevzniká.
Výška dávky
Sirotský dôchodok tvorí 40 % dôchodku, ktorý zosnulý rodič poberal alebo by poberal. Ak mal nárok na viac dávok, počíta sa vyššia suma.
Dokedy sa vypláca
Dôchodok sa vypláca počas štúdia, najdlhšie do 26 rokov. Po ukončení školy môže byť výplata dočasne prerušená a po nástupe na ďalšie štúdium znovu obnovená.